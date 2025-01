V Moskve nám nevnucujú názory, núka sa šanca na záchranu Európskej únie, vyjadril sa Danko

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) podporuje výzvu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Podľa Danka sa Európa mení a núka sa šanca na záchranu Európskej únie. Vyhlásil to v pondelok na tlačovom brífingu počas návštevy parlamentnej delegácie v Moskve, informuje osobitný spravodajca TASR.

Danko poukázal na nedávne politické zmeny v niektorých členských krajinách EÚ, osobitne vyzdvihol volebné víťazstvo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v tamojších jesenných parlamentných voľbách a skutočnosť, že napokon jej šéf Herbert Kickl začiatkom tohto roka dostal od prezidenta Alexandra Van der Bellena poverenie na zostavenie vlády.

Danko upozornil aj na to, že zmeny nastali aj v Taliansku. „Pozrime sa na pozíciu talianskej predsedníčky vlády (Giorgie Meloniovej), ktorá otvorene hovorí o anomáliách z dielne Sorosovcov,“ vyhlásil Danko.

Meloniová na minulotýždňovej tlačovej konferencii reagovala na otázku, či sa blízky spolupracovník zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa Elon Musk nedopúšťa neprimeraného zasahovania do volebnej kampane v Nemecku, keď kritizuje kancelára Olafa Scholza (SPD) a vyzdvihuje Alternatívu pre Nemecko (AfD). Talianska premiérka na to odvetila, že „skutočným zasahovaním je, keď bohatí ľudia používajú peniaze na financovanie politických strán a združení po celom svete s cieľom ovplyvňovať politiku, ako je to v prípade (Georgea) Sorosa“.

Nikto im nevtláča názory Ruskej federácie

Európska únia podľa Danka môže prežiť len vtedy, ak sa zreformuje a zmení sa jej vzťah k členským štátom. V pondelok sa Danko spolu s ďalšími členmi parlamentnej delegácie stretol v Moskve s predsedom Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom. „Na tomto stretnutí nám ani raz neboli vtláčané názory Ruskej federácie. Ale, žiaľbohu, z pozície Bruselu cítime tlak na rôzne otázky, ktoré si chceme zachovať v rámci našej suverenity,“ povedal Danko.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) zopakoval, že na rokovaní so zástupcami Štátnej dumy jej predstavitelia zdôraznili nezasahovanie do vnútorných záležitostí SR. Fico pred týždňom avizoval, že chce navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii SR. Má ísť podľa jeho slov o reakciu na nástup iných názorov, než aké presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel zo strany Únie.