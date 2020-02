Oscary 2020 majú svojich víťazov: Brad Pitt s prvou soškou, najlepší film absolútnym prekvapením!

V noci sa konala najprestížnejšia filmová udalosť roka, ktorá vzdáva hold najlepším počinom v kinematografii a ich tvorcom za uplynulý kalendárny rok. Sprevádzaná bola vystúpeniami Aurory, Billie Eilish či Eltona Johna, odovzdávalo sa aj v kostýme mačiek.

Už podľa nominácií bolo jasné, že tohtoročné odovzdávanie Oscarov sa bude niesť v podaní množstva kvalitných, kritikmi uznávaných a divácky obľúbených snímok. V hlavných kategóriách sa ocitla vojnová dráma, juhokórejský film, snímky z dielne streamovacej služby Netflix alebo komiksovka. Večer prebiehal, rovnako ako minulý rok, bez hlavného moderátora.

Obrovský úspech pre juhokórejskú kinematografiu

Najlepším filmom roku 2019 sa podľa Akadémie stal Parazit. Konkurencia bola naozaj obrovská. Či by už vyhral film 1917, Vtedy v Hollywoode, Joker, Malé ženy alebo Parazit, bolo by to zaslúženým víťazstvom. Napriek tomu je to obrovským prekvapením. Absolútnym víťazom sa totiž prvýkrát v histórii stal cudzojazyčný film.

Ocenenie v kategóriách Najlepší film, Réžia, Najlepší pôvodný scenár a Cudzojazyčný film získal juhokórejský režisér Bong Joon Ho a snímka Parazit. Parazit je neuveriteľným mixom žánrov, ktorý práve vďaka svojmu kvalitnému scenáru a originálnej réžii plynule prechádza od drámy, cez komédiu až po hororové scény. Stal sa vôbec prvým juhokórejským filmom nominovaným na Oscara a hneď dostal aj výnimku – okrem kategórie Najlepší cudzojazyčný film získal nomináciu aj v hlavnej kategórii. Celkovo si vyslúžil 6 nominácií, z ktorých štyri premenil na výhru.

Joaquin a Joker

Od premiéry komiksovky Joker bol Joaquin Phoenix jasným favoritom na víťaza kategórie Herec v hlavnej úlohe. Autenticky stvárnil svoju postavu a na strieborných plátnach predvádzal majstrovské divadlo. Joker si aj vďaka Phoenixovi vyslúžil tento rok rekordných 11 nominácií, z ktorých dve premenil na víťazstvo. Táto rola mu priniesla okrem sošky Oscara Zlatý Glóbus, cenu BAFTA alebo aj ocenenie za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe na festivale v Benátkach.

Najlepšou herečkou sa stala Renée Zellweger, za svoj výnimočný výkon v životopisnej dráme Judy, kde stvárnila jazzovú speváčku Judy Garland – jednu z najväčších hollywoodskych legiend všetkých čias.

Brad Pitt si odniesol prvého hereckého Oscara

V Kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe získal sošku Brad Pitt, za snímku Vtedy v Hollywoode. Pitt síce už na svojom konte jedného Oscara má, avšak nie za herecký výkon, ale produkciu filmu 12 rokov otrokom. Podarilo sa mu poraziť silných konkurentov, ako Tom Hanks, Anthony Hopkins či Al Pacino a to práve vďaka úlohe vo filme ikonického Quentina Tarantina, ktorý vzdáva poctu Zlatej ére filmového Hollywoodu a je jedným z jeho najlepších filmov.

Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala Laura Dern, za úlohe v snímke Noaha Baumbacha Manželská história. Za tento výkon má na konte okrem Oscara aj Zlatý Glóbus, cenu BAFTA alebo cenu Združenia Newyorských filmových kritikov.

Novozélandský režisér Taika Waititi si vyslúžil Oscara sa najlepší adaptovaný scenár k filmu Jojo Rabbit. Príbeh malého chlapca, ktorého fascinuje Hitler, prináša množstvo komediálnych mometov, ktoré však vzápätí strieda temná stránka daného režimu. Jojo Rabbit porazil v tejto kategórii napríklad Jokera alebo snímku Malé ženy.

Najviac ocenení si odniesla juhokórejská snímka Parazit v počte štyri, 1917 sa môže pochváliť tromi soškami a Ford v Ferrari má na konte 2 Oscarov. Joker získal pre tento rok rekordných 11 nominácií, z ktorých si napokon vyslúžil iba dve zlaté sošky.

Pozrite si výhercov Oscarov vo všetkých kategóriách

Najlepší film: Parazit

Réžia: Bong Joon Ho (Parazit)

Herec v hlavnej úlohe: Joaquin Phoenix (Joker)

Herečka v hlavnej úlohe: Renée Zellweger (Judy)

Film v cudzom jazyku: Parazit

Herec vo vedľajšej úlohe: Brad Pitt (Vtedy v Hollywoode)

Herečka vo vedľajšej úlohe: Laura Dern (Manželská história)

Pôvodná hudba: Hildur Guðnadóttir (Joker)

Pôvodná pieseň: I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

Pôvodný scenár: Bong Joon Ho (Parazit)

Adaptovaný scenár: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Krátky film: The Neighbors‘ Window

Animovaný celovečerný film: Toy Story 4

Animovaný krátky film: Hair Love

Celovečerný dokument: American Factory

Krátkometrážny dokument: Learning to Skateboard in a Warzone

Kamera: Roger Deakins (1917)

Strih: Ford v Ferrari

Výprava: Vtedy v Hollywoode

Návrh kostýmov: Jacqueline Durran (Malé ženy)

Masky: Bombshell

Vizuálne efekty: 1917

Strih zvuku: Ford v Ferrari

Mixáž zvuku: 1917