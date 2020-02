Joaquin Phoenix v minulom roku upriamil na seba pozornosť vďaka stvárneniu komiksového záporáka Jokera v rovnomennom filme. Jednou z vecí, ktoré boli na snímke vyzdvihované bol práve jeho bravúrny výkon a autentické stvárnenie tejto postavy. O tom, že ide o mimoriadne talentovaného herca svedčia aj tieto ďalšie úlohy, ktoré stvárnil.

Film Joker je jedným z hlavných kandidátov na získanie zlatých sošiek. Nominovaný je v rekordných tohtoročných 11 kategóriách. Nechýba ani nominácia pre samotného Phoenixa, ktorý má k víťazstvu napriek silnej konkurencii naozaj blízko. Svoje herecké nadanie však dokázal už dávno predtým.

Ak patríte medzi nadšencov Phoenixovho hereckého majstrovstva, týchto 10 filmov si nesmiete nechať ujsť.

8 MM (1999)

ČSFD: 79%

IMDb: 6,5/10

Súkromný detektív sa púšťa do vyšetrovania zvrátenej nahrávky, na ktorej je okrem násilného porna zachytená aj vražda samotného dievčaťa. Detektív pri zisťovaní autenticity nahrávky spoznáva zvrátenú stranu Los Angeles a zamotáva sa do príbehu ešte viac a to ho môže stáť život. Hlavné úlohy krimi trilera stvárnili Nicolas Cage a Joaquin Phoenix.

Gladiátor / Gladiator (2000)

ČSFD: 88%

IMDb: 8,5/10

Rímsky generál Maximus sa túži po víťazstve vo vojne vrátiť domov ku svojej žene a synovi. Marcus Aurelius umiera a jeho želaním je, aby na vládnúci trón zasadol práve Maximus. Dedič trónu Commudus sa proti tomuto vzbúri a nechá popraviť Maxima aj s celou jeho rodinou. Podarí sa mu však prežiť a je rozhodnutý pomstiť smrť svojich blízkych a zabiť cisára Commoda. V Oscarovom filme Ridleyho Scotta si zahral Joaquin Phoenix po boku Russella Crowea.

Znamenia / Signs (2002)

ČSFD: 79%

IMDb: 6,7/10

Na rodinnej farme Grahama Hessa sa začnú objavovať záhadné kruhy v kukuričnom poli. Čoraz častejšie sa objavujú správy o tom, že sú výtvorom mimožemšťanov. Na ich príchod a na to, aby ich porazili, sa musia pripraviť. V kultovej snímke majstra trilerov M. Night Shyamalana sa v hlavných úlohách predstavili Mel Gibson a Joaquin Phoenix.

Osada / The Village (2004)

ČSFD: 68%

IMDb: 6,5/10

Pokojný život ľudí žijúcich v osade naruší nebezpečenstvo, ktoré prichádza z okolitých lesov. Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) sa do lesa aj napriek tomu vydáva, a to môže mať pre miestnych katastrofálne dôsledky. M. Night Shyamalan obsadil Phoenixa aj do svojho ďalšieho filmu.

Hasiči / Ladder 49 (2004)

ČSFD: 72%

IMDb: 6,5/10

Phoenix sa v úlohe hasiča dostáva do množstva riskantných situácií. Svoje nebezpečné povolanie často uprednostňuje aj pred svojou rodinou. Ich pravú hodnotu si uvedomí až vo chvíli, keď bojuje o svoj vlastný život. Joaquin sa počas dôkladnej prípravy na rolu zúčastnil hasičského výcviku a dokonca sa stal členom baltimorskej hasičskej jednotky.

Noc patrí nám / We Own the Night (2007)

ČSFD: 71%

IMDb: 6,8/10

Ruský gang má zoznam policajtov, ktorých sa potrebuje zbaviť. Keď sa na rad dostáva brat a otec šéfa nočného klubu (Joaquin Phoenix), rozhodne sa urobiť všetko pre to, aby ich zachránil. Okrem Phoenixa si v snímke Jamesa Graya môžeme vychutnať aj herecké výkony Marka Wahlberga a Evy Mendes.

Ona / Her (2013)

ČSFD: 76%

IMDb: 8,0/10

Theodore (Joaquin Phoenix) sa snaží vyrovnať s nevydareným vzťahom pomocou pokročilého operačného systému, ktorý predstavuje intuitívnu bytosť – Samanthu. Zo vzťahu medzi Theodorom a Samanthou sa vyvinie láska. Phoenixovu bývalú ženu si v snímke zahrala jeho skutočná manželka Rooney Mara.

Skrytá vada / Inherent Vice (2014)

ČSFD: 63%

IMDb: 6,7/10

Skrytá vada svojho diváka pútavou atmosférou zavedie do 70. rokov. Phoenix v úlohe súkromného detektíva Doca sa dáva na vyšetrovanie smrti bohatého realitného makléra. Zisťuje však, že do jeho vraždy sú zapojení okrem drogových dealerov aj neonacisti, federárna vláda či zubári. Tvorca filmov Magnólia či Niť z prízrakov Paul Thomas Anderson vytvoril detektívny príbeh plný opojných drog.

Iracionálny muž / Irrational Man (2015)

ČSFD: 67%

IMDb: 6,6/10

Profesor Abe Lucas sa dostal na emocionálne dno, z ktorého nevie uniknúť. Jediným jeho vykúpením je utápanie sa v alkohole. Spoznáva dvojicu žien, s ktorými však nedokáže nadviazať vážnejší vzťah. Všetko sa mení vo chvíli, kedy si vypočuje rozhovor cudzej dvojice, ktorý mu zmení život. Joaquin Phoenix sa predstavil vo filme Woodyho Allena spolu s Emmou Stone a Nancy Carroll.