Iniciatíva Nie v našom meste zverejnila na sociálnej sieti e-mail, ktorý mal byť údajne súčasťou utajovanej správy SIS. Tvrdia, že nebol tajný a poslali ho približne 120 ľuďom.

Autor je Chat GPT

„Milí priatelia, milé priateľky, urobili tu dnes z nás rozvracačov štátu pre email, ktorý sme si ako organizátori protestov poslali začiatkom januára. Ten email išiel asi 120 ľuďom, čiže v žiadnom prípade nebol tajný,“ uvádza iniciatíva na sociálnej sieti.

Navyše píšu, že jeho autorom je Chat GPT, ktorého základom boli informácie „zo zdrojov o nenásilných protestných hnutiach“.

„Keďže sme si dnes prečítali a vypočuli, že to je tajné, no tak my vám to odtajníme. Nemáme čo skrývať,“ píše iniciatíva a dodáva, že protesty sú legitímnym nástrojom nesúhlasu v demokratickej krajine.