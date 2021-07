Oregon zachvátili masívne plamene. Viditeľné sú až z vesmíru, odborníci sa obávajú ohnivého tornáda

Plamene sú také obrovské, že sú viditeľné dokonca aj z vesmíru. Zasiahli už plochu väčšiu ako 1 500 kilometrov štvorcových. Podľa odhadov sa požiar podarí dostať úplne pod kontrolu možno až v novembri.

Ako informuje portál Science Alert, americký Oregon zachvátili masívne požiare. Podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) je dym viditeľný dokonca až z vesmíru. Len ten najväčší z plameňov sa pokúša dostať pod kontrolu najmenej 2 000 hasičov, menšie ohniská sa snažia uhasiť desiatky ďalších, a to aj za pomoci helikoptér, píše BBC. Evakuovať museli už tisícky ľudí, oheň zničil desiatky domovov a ďalších budov. Vážne poranenia ani úmrtia zaznamenané neboli.

Podľa Portálu The New York Times oheň ničí krajinu už od 6. júla. Môže za to najmä extrémna vlna horúčav, ktorá krajinu nedávno potrápila, ako aj intenzívne obdobia sucha. Tieto mesiace sú síce považované za obdobie požiarov, hasiči s nimi bojujú každý rok, takýto extrém však nikto nečakal.

UPDATE: Oregon’s #BootlegFire continues to expand in size, seen here yesterday afternoon and evening from @NOAA‘s #GOES17🛰️. According to @inciweb, the #wildfire had grown to 300,000+ acres and was just 25% contained at last report. #ORwx pic.twitter.com/1cUiTMMmDx

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) July 19, 2021