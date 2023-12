Okopíroval ho? Fanúšikovia si myslia, že známy film Interstellar je vykrádačkou epizódy sitkomu Priatelia

Ide len o ďalšiu z teórií, ktorá sa objavila na Reddite, no aj my musíme uznať, že niečo na nej skutočne môže byť. Naozaj to totiž vyzerá tak, že uznávaný režisér Christopher Nolan zápletku pre svoj film Interstellar okopíroval z epizódy sitkomu Priatelia a navyše z veľmi zlej divadelnej hry.

Článok pokračuje pod videom ↓

Christoper Nolan miliónom divákov tento rok vyrazil dych so svojím životopisným eposom Oppenheimer. V našich mysliach ale rozhodne stále rezonujú aj klenoty ako trilógia Batman, snový Počiatok (Inception) či sci-fi akčák TENET. Všetky tieto Nolanove snímky sú, nepochybne, originálne a aj po mnohonásobnom zhliadnutí dokážu divákom pomotať hlavu. A rovnako to platí aj pri jeho filme Interstellar z roku 2014. Práve ten sa totiž nedávno dostal na pretras na sociálnej sieti Reddit, kde si používatelia myslia, že nejde tak úplne o Nolanov originálny nápad, všimol si web Unilad.

Ukradnutý námet z Priateľov?

Nolanov film v hlavných úlohách s hviezdami ako Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon či Timothée Chalamet sa odohráva v ďalekej budúcnosti, kedy je z planéty Zem nehostinné miesto. Farmár a bývalý pilot pre NASA bol požiadaný, aby sa vydal na misiu, počas ktorej s tímom výskumníkov majú nájsť pre ľudstvo novú planétu vhodnú na život.

No a potom je tu ale aj epizóda stikomu Priatelia (Friends) s názvom O chlapcovi, ktorý kričal (The One With the Screamer), ktorá je 22. epizódou 3. série.

V nej je postava Joeyho hlavným hrdinom novej divadelnej hry, ktorý na konci odíde do vesmíru hľadať na planétu Blargon 7 alternatívne druhy palív. „Keď sa o 200 rokov vrátim naspať, ty už nebudeš nažive, no ja nezostarnem ani o deň,“ hovorí Joeyho postava svojej hereckej kolegyni v divadelnom predstavení. A práve tieto dve premenné sú podľa mnohých až príliš identické s námetom filmu Interstellar.

Je to celkom inak

Na sociálnej sieti Reddit sa na tejto podobnosti zasmiali viacerí, no skutočnú inšpiráciu našiel Nolan niekde inde. Dávnejšie pre NPR podľa webu Unilad prezradil, že Interstellar bol inšpirovaný slávnymi sci-fi snímkami, na ktorých vyrastal. Spomínal Hviezdne vojny (Star Wars) Georga Lucasa, ale napríklad aj kultovku Blízke stretnutie tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind) od Stevena Spielberga.