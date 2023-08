Nebyť tejto jednej veci, Priatelia by boli iní. Seriálová Rachel prezradila, čo by sitkom navždy zmenilo

To, čo zo sitkomu Priatelia robilo obrovský hit, neboli len dobre napísané postavy a jednotlivé epizódy. Bolo to aj o priateľstve šestice hlavných hrdinov mimo kamier. To si ústrední hrdinovia v súkromí vybudovali pomerne rýchlo a pretrváva dodnes. Jedna vec ho ale mohla výrazne poznačiť a dokonca by to ovplyvnilo aj samotný seriál.

Nech už kultový seriál Priatelia (Friends) milujete z akéhokoľvek dôvodu, jedna vec je istá. Ak by nebola šestica hlavných hereckých predstaviteľov súdržná aj v súkromí, sitkom by sa z televíznych obrazoviek stiahol omnoho skôr. Aspoň to si myslí predstaviteľka postavy Rachel, herečka Jennifer Aniston. Tá totiž nedávno v rozhovore prezradila jednu vec, ktorá by rozhodne pochovala ich inak blízke a veľmi špeciálne priateľstvo v súkromí, píše web Screen Rant.

Mali zarábať viac než ostatní

Asi nikoho neprekvapí, že kameňom úrazu boli peniaze. No keďže nikto nechcel, aby honoráre za jednotlivé epizódy poznačili silné priateľstvo, dospela partia priateľov k dohode, za ktorou stála práve Aniston aj spolu so svojím kolegom Davidom Schwimmerom (Ross).

Na začiatku všetci zarábali rovnako. No potom, ako pár Rachel a Ross boli stredobodom všetkých dejových zápletiek Priateľov, chceli im tvorcovia zdvihnúť plat. Problémom bolo, že len im dvom, čo sa práve Jennifer a Davidovi nepáčilo. Báli sa totiž, že by to narušilo ich priateľské vzťahy so zvyškom partie.

„Myslím si, že by nás to zničilo, ak by niekto z nás mal vyšší plat,“ prezradila Aniston. So Schwimmerom sa preto dohodli, že budú v seriáli pokračovať len v prípade, ak všetci šiesti hlavní protagonisti budú zarábať rovnako a o výške ich honorárov sa bude vyjednávať na spoločných stretnutiach s producentmi.

Ku koncu dostávali poriadny balík

Tento krok pomohol a šestici sa postupne honoráre zvyšovali prakticky každú jednu ďalšiu sériu. A kým na začiatku dostávali za epizódu „smiešnych“ zhruba 22 500 dolárov, pri poslednej sérii to bol už honorár milión dolárov za epizódu. Za 10 rokov vysielania seriálu sa im plat zvýšil 44-násobne, dodáva Screen Rant.