Odkryli tajnú maľbu, ktorá bola ukrytá pod obrazom Mony Lisy. Takto mala pôvodne vyzerať

Jedným z jeho najznámejších diel je Mona Lisa vystavená v parížskej galérii Louvre. Ročne si ju pozrú tisícky návštevníkov, venujú sa jej desiatky odborníkov, napriek tomu je však ešte aj dnes opradená mnohými záhadami. Vedeli ste napríklad, že pôvodne mala Mona Lisa vyzerať celkom inak ako ju poznáme?

Aké tajomstvá ukrýva slávny obraz?

Odborníkov aj laikov fascinuje Mona Lisa už desiatky rokov. Mnohí analyzujú jej tajomný úsmev, pôvod, ale aj ďalšie aspekty maľby. Patrí medzi nich napríklad aj Pascal Cotte, ktorému sa podarilo zistiť, že Mona Lisa mala pôvodne vyzerať celkom inak. Ako informuje portál All That Is Interesting, vedec sa obrazom zaoberá už vyše 15 rokov, v roku 2004 mu galéria dokonca dovolila urobiť si fotokópie obrazu. Cotte totiž na skúmanie využíva špeciálne zostrojenú kameru, vďaka ktorej dokázal vyhotoviť až 1 650 mimoriadne detailných záberov obrazu.

Da Vinci’s Secret Drawing Underneath The ‘Mona Lisa’ Reveals How Different This Masterpiece Almost Washttps://t.co/EeiEcoPM1r via @ATInteresting pic.twitter.com/dpJlR9TScn — PBH Network (@PBHNetwork) September 29, 2020

Zdá sa, že Cotteho dlhoročná práca nevyšla nazmar, v auguste tohto roka totiž boli jeho zistenia publikované v odbornom časopise Journal of Cultural Heritage. Vďaka špeciálnej technológii Cotte nevidí len samotný obraz, môže sa pozrieť takpovediac aj zaň. Vedec si tak mohol pozrieť pôvodný náčrt vytvorený uhlíkom. Zdá sa, že Leonardo da Vinci náčrt vypracoval metódou, ktorej sa hovorí prášenie (spolvero). Umelec najprv vytvorí do papiera dierky pozdĺž naskicovaných čiar, následne papier so skicou položí na plátno a nanesie naň vrstvu uhlíka alebo ílu. Materiál sa cez dierky prenesie na plátno a umelec môže následne v práci pokračovať priamo na ňom.

Mona Lisa mala vo vlasoch sponky

To znamená, že niekde vo svete sa možno stále nachádza prvotná skica Mona Lisy na papieri. Zaujímavé je, že skica sa líši od finálneho diela, ktoré da Vinci namaľoval. Podarilo sa napríklad zistiť, že póza Mona Lisy bola pôvodne iná a na rozdiel od finálneho obrazu na náčrte mala vo vlasoch sponky. V tom čase však vo Florencii sponky vo vlasoch súčasťou módy neboli, odborníci sa preto domnievajú, že da Vinci nemaľoval realistický portrét, ale Mona Lisu chcel znázorniť skôr ako bohyňu, nadpozemskú bytosť.

Cotte dodáva, že v tom čase sa ľudia museli obliekať tak, aby ich odev (napríklad farba šiat, ale aj doplnky) korešpondoval s ich povolaním alebo s postavením v spoločnosti. Mona Lisa nie je jediná maľba, pri ktorej je možné pozorovať zmeny, ktoré počas maľovania autor diela urobil. Cotte podobným spôsobom preskúmal napríklad aj da Vincoho obraz Madona v skalách. Tu však odhaľovanie záhad nekončí. Čím vyspelejšie technológie sú k dispozícii, tým viac tajomstiev môžu odborníci odkryť.