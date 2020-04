Za homosexualitu dostal trest smrti, Mona Lisu nedokončil. Leonardo da Vinci predpovedal dnešnú dobu

Leonardo da Vinci patrí medzi najtalentovanejších umelcov a vynálezcov, akých naša planéta zažila. Svojou všestrannosťou a nadaním v rôznych oblastiach sa stal obrovským vzorom a inšpiráciou pre nás všetkých.

Dnes je ťažké opísať obrovský význam, ktorý nám Leonardo priniesol. Zapísal sa do histórie ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predpovedali dnešnú modernú dobu. Zasiahol do umenia, medicíny, architektúry, stavebníctva a dokonca sa zaslúžil aj o rozvoj anatómie alebo astronómie. Pripomeňme si výročie narodenia tohoto velikána zaujímavými faktami, ktoré ste možno o ňom netušili no dokazujú, že bol naozaj zaujímavou a obdivuhodnou osobou.

Mona Lisa nebola nikdy dokončená

Keď sa spomenie meno Leonardo da Vinci, každému sa ihneď vynorí v pamäti unikátny obraz Mony Lisy. Keďže sa však jej autor venoval vždy viacerým veciam naraz, tak množstvo jeho diel zostalo nedokončených. Jedným z nich je práve aj toto veľdielo. Asi najznámejší umelecký portrét na svete je teda neúplný. Môžeme ho však napriek tomu nájsť a obdivovať v parížskom Louvri.

Svojou tajomnosťou sa stal terčom rôznych dohadov a výskumov. Jednou z najväčších záhad obrazu bola samotná tvár dievčaťa. Usmieva sa alebo sa mračí? Pomocou špeciálneho programu na rozpoznávanie emócií tvárí sa vedcom podarilo zistiť, že je na ňom Mona Lisa zachytená ako šťastná až na 83%. No v jej výraze nájdeme aj 9% znechutenia, 6% strachu či dokonca 2% hnevu.

Bill Gates kúpil jeho poznámky

Nie iba da Vinciho obrazy fascinujú širokú verejnosť, ale aj každá jeho skica či náčrt. Očarený nimi zostal aj Bill Gates, ktorý si zaumienil, že ich musí vlastniť nech to stojí, čo to stojí. Preto sa rozhodol takto originálne zainvestovať a na aukcii v Christie’s v roku 1994 kúpil zbierku da Vinciho poznámok za 30,8 milióna dolárov. Na 72 stranách sa nachádzajú úvahy nielen o umení ale napríklad aj vysvetlenie, prečo je obloha modrá. Da Vincimu sa toto podarilo navyše ako úplne prvému.

Bol vegetariánom

Iba málokto vie, že Leonardo bol ozajstným bojovníkom za práva zvierat. Dokonca bol názoru, že ľudia nie sú postavení nad nimi a zvieratá tu nie sú na to, aby nám nejakým spôsobom slúžili. Dokonca koluje povera, že kúpil vtáky uväznené v klietkach, aby ich oslobodil. A vraj sa podobným aktivitám venoval pravidelne. S touto jeho láskou súvisí aj to, že ich odmietal jesť, a preto bol po celý život vegetariánom.

Vykonal viac pitiev ako mnoho lekárov v tej dobe

Leonardo da Vinci bol fascinovaný ľudskou anatómiou. Aby ju však vedel čo najrealistickejšie zachytiť, začal sa venovať pitvám, ktoré mu otvorili nový pohľad na dovtedy neznáme časti ľudského tela. Považuje sa tak za jedného z priekopníkov v oblasti štúdie ľudskej anatómie. Svedčí o tom napríklad aj ďalší nedokončený da Vinciho obraz z názvom St. Jerome in the Wilderness, na ktorom sa mu podarilo verne zachytiť detaily krku, ramien či svalov.

Dve podoby Dámy s hranostajom

Medzi najvýznamnejšie umelecké výtvory Da Vinciho patria napríklad obrazy Posledná večera, Salvator Mundi alebo Dáma s hranostajom. Čo je však zaujímavejšie, každý z nich má okolo seba záhadné rúško tajomna, ktoré fascinuje jeho obdivovateľov. Obraz Dáma s hranostajom sa preslávila svojimi rôznymi prevedeniami a často sa stáva terčom vzniku rôznych vtipných úprav. Tie však nevznikli úplnou náhodou.

Nová technika skenovania totiž ukázala, že hranostaj, ktorý na obraze vidíme, na ňom nebol úplne od počiatku vzniku diela. Odhalilo sa, že na jednom obraze sú namaľované vlastne jeho dve odlišné verzie.

Rád sa obklopoval mladými mužmi a bol za to odsúdený

Učenci boli presvedčení, že je Leonardo da Vinci homosexuál, kvôli jeho záľube v mladých mužoch. Pravdepodobnejšie však je, že bol bisexuálom. Čo je však najtragickejšie, za svoju orientáciu bol opovrhovaný a dokonca obvinený v roku 1476 a odsúdený na smrť. Podarilo sa mu však napokon utiecť z Florencie do Milána a tento krutý trest ho minul.

Predovšetkým vynálezca

Výtvarné diela Leonarda da Vinciho patria v súčasnosti medzi najznámejšie a najvyhľadávanejšie na svete. No okrem toho ho fascinovala aj veda či medicína. Ako prvému sa mu podarilo navrhnúť myšlienku a princíp šošovky. Medzi jeho návrhmi nechýbalo ani obrnené auto, bicykel či lietajúca loď. Bicykel dokonca predstavil neuveriteľných 300 rokov predtým, ako sa reálne skonštruoval a začal objavovať na cestách. Bol na seba kritický až natoľko, že dokonca pred svojou smrťou zhodnotil kvality svojej práce ako nedostatočné.

Uctil si ho originálnym spôsobom

Medzi listami na zámku Windsor bol objavený v poradí iba druhý zachovaný Leonardov portrét. Výskum ukázal, že bol vytvorený iba krátko pred jeho smrťou a nakreslil ho jeho asistent. Prvý autoportrét, ktorý poznáme je dielom da Vinciho žiaka Francesca Melziho a pochádza z približne rovnakého časového obdobia. Sú to teda jediné dve podoby umelca, ktoré existujú. Na počesť výročia jeho smrti sa mu taliansky umelec Dario Gambarin rozhodol vzdať úctu netradičným spôsobom. Na poli na farme svojich rodičov tak vytvoril nadrozmernú kópiu Leonardovej tváre.

Jednou rukou písal a druhou kreslil. Naraz

Len málokto z nás si dokáže predstaviť, aké môže byť ovládať písanie oboma rukami. Skúste si však vyskúšať jednou rukou písať a zároveň druhou kresliť. Leonardo to dokázal. Okrem množstva ďalších talentov a schopností vedel ovládať obe svoje ruky nezávisle od seba.

Záhadná Posledná večera

Okolo slávneho obrazu Posledná večera koluje množstvo mýtov a vysvetlení. Dokonca sa stal inšpiráciou pre Dana Browna pri písaní svojho diela Da Vinciho kód. Je to samozrejme fikcia, no faktom zostáva, že rôzne teórie sa objavujú neustále aj po rokoch a mnohí im veria. Napríklad sa hovorí, že Ježiš a Judáš sú na obraze namaľovaní podľa rovnakého človeka. Najprv použil muža ako vzor pri kreslení Ježiša a potom zhodou okolností aj pri Judášovi. Keď totiž hľadal inšpiráciu na maľovanie Judáša, našiel ležať v priekope opitého muža. Ten sa mu však až po dokončení diela priznal, že pred tromi rokmi mu pózoval pri tvorbe Ježiša.