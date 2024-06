Odkazujú jej, že je zlatokopka, ktorá chodí s dedkom. Salma Hayek ukázala manžela a ľudia nešetria kritikou, tá však nie je na mieste

Svetoznáma herečka sa ukázala po boku manžela a jej komentáre zaplnili poznámky od ľudí, ktorí píšu, že je zlatokopka a vzala si dedka.

„Keď som sa zaňho vydala, všetci hovorili: ‚Ach, je to naplánované manželstvo, vzala si ho pre peniaze‘,“ prezradila Salma Hayek pred niekoľkými rokmi o svojom manželstve s Françoisom-Henrim Pinaultom pre BAZAAR. V skutočnosti sú spolu už 15 rokov a ako herečka povedala, sú zaľúbení ako nikdy pred tým. Napriek tomu pochybnosti o jej manželstve stále pretrvávajú a neprajníci ju opäť označili za zlatokopku.

Vzala si miliardára

Ako píše portál Brightside.me, po viac ako desiatich rokoch manželstva si herečka stále pamätá stereotypné obvinenia, ktorým čelila po svadbe s miliardárom a podnikateľom Françoisom-Henrim. Pár sa zoznámil v roku 2006, pričom netušil, že ich nezáväzná konverzácia rozkvitne do niečoho vážneho. Salma a François-Henri majú spolu dcéru a Salma je tiež nevlastnou mamou jeho troch detí z predchádzajúceho vzťahu. Napriek tomu ich vzťah ľudia stále spochybňujú.

Jej najnovší príspevok totiž rozpútal diskusie a pritiahol množstvo negatívnej pozornosti. K fotografiám, ktoré zachytávajú intímne chvíle vrátane tých, na ktorých sa na červenom koberci delia o nežné pohľady a láskyplné gestá, dostala Salma množstvo komentárov a niektoré z nich boli naozaj pritiahnuté za vlasy.

Našla si dedka

Salma pridala sériu fotografií v deň manželových narodenín. Nechýbalo ani milé prianie, v ktorom napísala: „Boh žehnaj deň, keď si sa narodil, mi amor. Ďakujem ti za nekonečnú lásku a smiech, ktoré mi každý deň prinášaš. Všetko najlepšie, môj kráľ.“ A hoci bolo pod príspevkom množstvo pozitívnych komentárov, plných podpory a prianí k narodeninám, nechýbala ani kritika.

„Má miliardu dôvodov, prečo ho milovať,“ poznamenal jeden komentujúci, naznačujúc, že Salma je s ním pre jeho peniaze. „Za peniaze si šťa… počkajte. Kúpite,“ pridal sa ďalší. „Toto môžete získať, keď máte VEĽA peňazí,“ píše tretí.

Peniaze však neboli to jediné, čo v komentároch vyzdvihovali. Mnohí totiž komentovali, že François-Henri vyzerá od Salmy oveľa starší, hoci to tak v skutočnosti nie je. „Ona je krásna. On je starý,“ znel napríklad jeden z komentárov. „To je tvoj dedko, však?“ pýtal sa zas jeden muž a nebol jediný, kto položil túto otázku. „Ja som si myslel, že je to jej otec,“ napísal zas iný.

„Ľudia si myslia, že je medzi nimi veľký vekový rozdiel, sú od seba 4 roky, ľudia, upokojte sa,“ zareagoval na to hneď iný komentujúci, upozorňujúc na bizarnosť týchto poznámok.