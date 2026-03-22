Odhalili páchateľa: Kriminalisti už vedia, kto stojí za výbuchom bankomatu v Dolných Salibách

Polícia už vie, kto sa v stredu 18. marca skoro ráno podieľal na výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta. Páchatelia tam za použitia plynu zaútočili na bankomat, pričom výbuch spôsobil jeho úplnú deštrukciu a poškodil autobusovú zastávku.
„Ani nie do 24 hodín od spáchania skutku sa podarilo trnavským krajským kriminalistom zistiť smer úniku páchateľov na motorovom vozidle, ktoré bolo pri čine použité. Vo štvrtok 19. marca v skorých ranných hodinách došlo pri pokuse o likvidáciu vozidla, a tým aj dôležitých stôp, k zadržaniu jednej osoby,“ informovala trnavská krajská polícia. Následne kriminalisti vykonali množstvo neodkladných, neopakovateľných, zaisťovacích a procesných úkonov, ako aj znaleckých skúmaní.
Vyhlásené pátranie
Tie viedli k zisteniu totožnosti osoby, ktorá sa na skutku priamo podieľala. Preto polícia vyhlásila pátranie po 28-ročnom Patrikovi Žigovi, ktorý sa však v mieste bydliska nezdržiava. Podozrivý je zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, v súbehu s prečinom krádeže a prečinom poškodzovania cudzej veci.
V Trnavskom kraji zostáva neobjasnených ešte niekoľko ďalších výbuchov bankomatov.
Nahlásiť chybu v článku