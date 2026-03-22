Odhalili páchateľa: Kriminalisti už vedia, kto stojí za výbuchom bankomatu v Dolných Salibách

SITA
Tomáš Čapák
Polícia už vie, kto sa v stredu 18. marca skoro ráno podieľal na výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta. Páchatelia tam za použitia plynu zaútočili na bankomat, pričom výbuch spôsobil jeho úplnú deštrukciu a poškodil autobusovú zastávku.

„Ani nie do 24 hodín od spáchania skutku sa podarilo trnavským krajským kriminalistom zistiť smer úniku páchateľov na motorovom vozidle, ktoré bolo pri čine použité. Vo štvrtok 19. marca v skorých ranných hodinách došlo pri pokuse o likvidáciu vozidla, a tým aj dôležitých stôp, k zadržaniu jednej osoby,“ informovala trnavská krajská polícia. Následne kriminalisti vykonali množstvo neodkladných, neopakovateľných, zaisťovacích a procesných úkonov, ako aj znaleckých skúmaní.

Vyhlásené pátranie

Tie viedli k zisteniu totožnosti osoby, ktorá sa na skutku priamo podieľala. Preto polícia vyhlásila pátranie po 28-ročnom Patrikovi Žigovi, ktorý sa však v mieste bydliska nezdržiava. Podozrivý je zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, v súbehu s prečinom krádeže a prečinom poškodzovania cudzej veci.

V Trnavskom kraji zostáva neobjasnených ešte niekoľko ďalších výbuchov bankomatov.

Odporúčané články
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

