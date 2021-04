Od pondelka 19. apríla sa uvoľňujú opatrenia. Otvárajú sa obchody, služby aj hotely, pozrite si prehľad

Dlhšie sa hovorí, že od 19. apríla by sa mohli uvoľňovať niektoré opatrenia. Odborníci ale v posledných dňoch prehodnocovali COVID automat, z ktorého by sa zrejme malo vyňať aj povinné testovanie, nahradiť by ho malo samotestovanie.

Pandemická situácia sa stále zlepšuje. Aj údaje po Veľkej noci ukazujú, že čísla prudko nestúpali. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 456 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 250 ľudí. Na JIS je 210 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 296 pacientov s ochorením COVID-19.

Aktuálna epidemiologická situácia

Dnes o situácii informovali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, premiér Eduard Heger aj minister financií Igor Matovič. Premiér Heger uviedol, že situácia na Slovensku sa zlepšila. “Najrozhodujúcejšia bola Veľká noc, nejaké dáta už máme.” Nová mapa pre COVID automat už na budúci týždeň nemá žiadne čierne okresy.

Reprodukčné číslo po Veľkej noci začalo stúpať. “Hýbeme sa okolo 0,95, no až najbližšie dni ukážu, ako sa nám presne darilo”, uviedol premiér. Stále podľa neho nemáme vyhraté, v nemocniciach je viac ako 2 000 pacientov. Zodpovedné správanie je v týchto dňoch veľmi dôležité. Ľudí vyzval na nosenie rúšok a respirátorov. Čo sa týka vakcíny Sputnik V, minister Lengvarský sa dnes stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Jeho stanovisko k tejto téme už bude konečné, viac nie je možné povedať kvôli utajeniu zmluvy.

V nasledujúcich dňoch dostaneme výsledok z certifikovaného laboratória alebo od EMA. “Stanovisko ŠÚKL nebolo dobre odkomunikované”, povedal Lengvarský. Povolenie vydané Krajčím ešte pred mesiacom nie je vydané na vakcínu, ktorú máme na Slovensku. Potvrdil teda, že ide o rozdielnu vakcínu.

Igor Matovič informoval o uvoľnení opatrení. Od pondelka 19. apríla sa uvoľňuje nasledovné, všetko za prísnych hygienických opatrení:

otvoria sa všetky obchody a služby, povinný bude test a 15m2 na osobu

pohyb v prírode mimo okres s testom

otvoria sa kostoly, na osobu 15m + test

šport v exteriéri do 6 osôb + test

zoo, múzeá, botanické záhrady + test

knižnice + test

hotely, penzióny- bez reštaurácií + test

V bordovej fáze ešte stále platia prísne opatrenia, podmienené by mali byť negatívnym testom, ktorého platnosť je 7 dní.

Povinné ostanú rúška aj respirátory a to v interiéroch aj exteriéri. Oslavy, svadby a kary ostávajú stále zakázané, rovnako aj wellnes, fitnesscentrá a aquaparky.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu

Slovensko už nebude v čiernej fáze. Od 19. apríla postupujeme do bordovej a teda do III. stupňa varovania, čo znamená uvoľnenie niektorých opatrení. Stále sa riadime COVID automatom, kedy je prechod do jednotlivých fáz podmienený parametrami. V tejto fáze týždeň zotrváme a ak sa situácia nezhorší, postúpime do červenej fázy. Konzílium však bude opatrenia prehodnocovať, výsledky sa dozvieme do konca týždňa. Kritériá máme naplnené. Ak si budúci týždeň potvrdíme tieto analýzy, od 26. apríla by sme mohli vstúpiť do červenej fázy.

Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov (buď Rt, alebo priemerný počet prípadov)- to spĺňame a dokonca spĺňame už prechod aj do červenej fázy. Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

Správu aktualizujeme.