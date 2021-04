Pri súčasnej situácii by sme už 26. apríla prešli z bordovej do červenej fázy. Platili by tieto opatrenia

Opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu by sa mohli od 19. apríla uvoľniť. Dôvodom je zlepšujúca sa pandemická situácia, a to konkrétne zníženie počtu hospitalizovaných v nemocniciach pod hranicu 3000 pacientov a tiež nižšie reprodukčné číslo.

19. apríla by sme tak mohli v COVID automate postúpiť na bordovú farbu a Slovensko by už nebolo čierne. Podľa dát to však vyzerá ešte lepšie. Od 26. apríla by na základe kľúčových parametrov mohlo Slovensko byť v červenej farbe. COVID automat ale momentálne prehodnocujú odborníci. Prednosť dostali školy, od budúceho 19. apríla sa majú na Slovensku otvoriť na prezenčnú výučbu ôsme a deviate ročníky základných škôl okrem tých, ktoré sú v tzv. čiernych okresoch. Následne by sa malo postupovať regionálne. Pozreli sme sa na to, aké opatrenia platia v bordovej aj v červenej fáze podľa zatiaľ platného COVID automatu.

Aké opatrenia by platili v bordovej fáze?

Slovensko by už od 19. apríla nemuselo byť čierne, dostali by sme sa do bordovej fázy a teda tretieho stupňa varovania. Celú situáciu však ešte musia prehodnotiť odborníci. Ak sa však situácia výrazne nezhorší, prvé uvoľňovanie opatrení by mohlo nastať 19. apríla. Stále sa riadime COVID automatom, kedy je prechod do jednotlivých fáz podmienený parametrami.

Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov (buď Rt, alebo priemerný počet prípadov)- to spĺňame a dokonca spĺňame už prechod aj do červenej fázy. Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

V bordovej fáze ešte stále platia prísne opatrenia, podmienené by mali byť negatívnym testom, ktorého platnosť je 7 dní.

Povinné ostanú rúška aj respirátory a to v interiéroch aj exteriéri. Pohyb v prírode s negatívnym testom by bol možný aj mimo okresu (okrem čiernych regionálnych).

Otvoriť by sa mohli ďalšie ročníky škôl, vysoké školy by pokračovali v dištančnej výučbe.

Konať by sa mohli bohoslužby, obmedzené na 1 osobu na 15 metrov štvorcových.

Oslavy, svadby a kary by boli stále zakázané, rovnako aj wellnes, fitnesscentrá a aquaparky.

Otvoriť by sa však mohli plavárne, maximálne však pre 6 osôb.

V bordovej fáze by sa rovnako mali otvárať obchody a služby, s platnými prísnymi hygienickými pravidlami.

Otvoriť by sa mohli múzeá a galérie aj ubytovacie zariadenia. Reštaurácie v nich by však stále boli zatvorené. Práca z domu by už nebola povinná ale odporúčaná.

Aké opatrenia by platili v červenej fáze?

Jednotlivé parametre, ktoré hodnotí COVID automat sú na veľmi pozitívnych číslach a tento trend sa potvrdzuje aj po Veľkej noci. Ak by sa opatrenia neprehodnocovali odborníkmi, už 26. apríla by mohlo byť Slovensko dokonca v červenej fáze a teda v druhom stupni varovania. Počet hospitalizovaných by musel byť pod 2 500, počet prípadov v 7-dňovej incidencii by mal byť od 1 200 do 2 400. Reprodukčné číslo je v tejto fáze okolo 1, my ho máme už dlhšie ešte nižšie.

V červenej fáze by platili nasledovné pravidlá:

Rúška či respirátory sú stále povinné v interiéroch aj exteriéroch, v prírode by sme ich už mať nemuseli

Pohyb v prírode mimo okresu by už nebol podmienený negatívnym testom nie starším ako 7 dní

Hromadné podujatia by boli zakázané s výnimkou od 6 osôb pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby (s testom podľa platnosti)

Oslavy, večierky a svadby by boli stále zakázané

Jednotlivé obrady by boli do 6 osôb

Návštevy v nemocniciach by boli zakázané

Otvoriť by sa mohli fitness centrá do 6 osôb s testom, wellnes a aquaparky by však ostali zatvorené

Obchody by boli otvorené, podobne ako v bordovej fáze je tam 1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Otvoriť by sa mohli terasy reštaurácií, stoly 2 metrové rozostupy, vstup na terasu s testom

Homeoffice by bol stále odporúčaný, už nie povinný

Ubytovanie by bolo podobne ako v bordovej fáze umožnené, no bez reštaurácií a spoločných priestorov

Platnosť testu by sa predĺžila zo 7 na 14 dní

O aktuálnych opatreniach, ktoré prinesie rezort zdravotníctva aj o tom, ako sa bude upravovať COVID automat vás budeme informovať.