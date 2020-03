Obyvatelia Aljašky majú zvieraciu celebritu. Je ňou obézny polárny medveď menom Albert

Zdá sa však, že nie všetky polárne medvede sú na tom zle. Napríklad, polárny medveď, ktorý sa stal celebritou Aljašky, trpí nemalou nadváhou. Miestni obyvatelia mu preto dali prezývku „tučný Albert“.

Tučného Alberta kŕmia dedinčania veľrybím tukom

Hovorí sa, že kamera pridáva niekoľko kíl a človek na nej vyzerá mohutnejšie. V prípade Alberta však nejde o optickú ilúziu, polárny medveď skutočne trpí nemalou nadváhou. Miestni obyvatelia sa nazdávajú, že jeho váha by sa mohla pohybovať až okolo 679 kilogramov. Váha priemerného zdravého polárneho medveďa by sa pritom mala pohybovať okolo 450 kilogramov.

Ako je možné, že inde polárne medvede hladujú a ich život visí na vlásku, no Albertovi sa darí tak dobre? Ako informuje portál Unilad, obyvatelia Kaktoviku sa okrem iného živia rybolovom. Ak sa im podarí uloviť veľrybu, tuk z nej nechávajú polárnym medveďom. Takýmto spôsobom im údajne prejavujú úctu a rešpekt. Zdá sa však, že Albert si z veľrybieho tuku berie viac, ako by mu malo prislúchať.

Tučného Alberta sa na záberoch podarilo zachytiť aj profesionálnemu fotografovi, Edwardovi Boudreauovi. Ten na vlastné oči videl, ako dedinčania ulovenú veľrybu rozrezali a veľký kus mäsa a tuku zaniesli niekoľko kilometrov za dedinu, aby sa mohli nakŕmiť aj polárne medvede. Takéto správanie má dve hlavné príčiny. Prvou z nich je rešpekt, dedinčania totiž s medveďmi spolunažívajú už tisícky rokov.

Medvede nemusia loviť potravu vlastnými silami

Druhý dôvod je však o niečo praktickejší. Ak sa dedinčania o úlovok podelia, je menej pravdepodobné, že medveď sa pokúsi vojsť do usadlosti a dedinčanov ohrozí počas toho, ako budú veľrybie mäso spracúvať. Nikto totiž nechce zažiť útok obrovského, hladného medveďa. Navyše, ide o výhodný obchod aj pre medvede. Ak by totiž dedinčania polárne medvede nekŕmili, tie by museli čakať, kým by sa na mori vytvorila ľadová pokrývka a mohli by sa bezpečne vydať na lov tuleňov. Takto získajú potravu bez toho, aby sa o to museli pričiniť vlastnými silami.

Aj keď je však Albert mimoriadne obéznym medveďom, nie je držiteľom svetového rekordu. Najväčším polárnym medveďom, akého sa kedy podarilo zachytiť, bol medveď vážiaci neuveriteľných 1 001 kilogramov. Toho však ľudia zachytili ešte v roku 1960, dá sa teda povedať, že tučný Albert je moderným rekordmanom.