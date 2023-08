Obvinenia ho prekvapili, chce sa brániť: Moderátor, ktorý mal napadnúť influencerku Ráchel, po štyroch mesiacoch prehovoril

Ešte v apríli tohto roka sme vás informovali o kauze, ktorá šokovala slovenský internet. Na pohľad harmonický pár sa rozpadol a Ráchel Karnižová, na sociálnych sieťach známa ako Rachellkka, prehovorila o domácom násilí. Páchať ho na nej mal jej partner, známy moderátor a spevák Tomy Kotty. Ten sa po štyroch mesiacoch k incidentu vyjadril na svojom instagrame.

Niektoré obvinenia ho prekvapili

Tomáš Drahoš na začiatku videa uviedol, že by rád uviedol veci na pravú mieru a porozprával aj svoju verziu príbehu. Podľa jeho vlastných slov bol s Ráchel v pravidelnom kontakte prostredníctvom WhatsAppu, a to aj napriek tomu, že ho mala zablokovaného na ďalších sociálnych sieťach. V čase, kedy sa influencerka rozhodla ísť s pozadím vzťahu na povrch, už mal Tomy riešiť svoje liečenie na Prednej hore a spočiatku vraj vôbec nevedel, z čoho ho bývalá partnerka obvinila.

„Ja som vôbec to jej vyjadrenie nevidel. Ľudia si možno vôbec nevedia predstaviť, aký brutálny tlak to je, keď sa niečo takéto stane a mne začal zvoniť telefón, vyvolávali mi z médií všetci naraz,“ uviedol moderátor a spevák. „Vo finále som rád, že som o tom nevedel, aj keď mi to vo verejnej mienke veľmi nepomohlo, ale pomohlo mi to aspoň v hlave,“ pokračoval ďalej.

„Ja som sa reálne k niečomu priznal, nikdy som netvrdil, že sa nič nestalo a nezačal som sa z toho vykrúcať“, naznačuje Kotty a hovorí, že ľutuje hlasovky pod vplyvom omamných látok, ktoré Ráchel poslal. Prekvapili ho však obvinenia z násilného vniknutia, znásilnenia a tiež aj tvrdenia, že mal o influencerku hasiť cigarety. Podľa jeho slov mu Ráchel otvorila dvere a do bytu ho vpustila sama, pričom sa razantne bráni aj voči obvineniam zo znásilnenia.

„Ona mi počas nášho vzťahu, keď som bol vytočený, hovorila, aby som si na nej vybil zlosť v posteli a zrazu vyplakáva, že bola znásilnená,“ vyjadril sa Drahoš. Odmieta aj obvinenia z toho, že mal o svoj bývalú partnerku hasiť cigaretové ohorky, pričom ľuďom na sociálnych sieťach odkázal, že Ráchel fanúšikom na sociálnych sieťach tvrdí niečo iné ako polícii.