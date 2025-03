Obrovský úspech pre Slovensko: Hneď tri Slovenky získali titul na medzinárodnej súťaži Miss Supertalent of the World

Prestížna svetová modelingová súťaž Miss Supertalent of the World sa konala v Kórei, v termíne 19.- 28. februára 2025. Zúčastnili sa na nej krásky z celého sveta, ako aj tri slovenské modelky z agentúry Black&White Productions, ktoré svetu dokázali, že Slovenky sú skutočne najkrajšie, ako sa zvykne hovoriť.

Absolútnou víťazkou súťaže Miss Supermodel of the World sa stala Barbora Šuňavská, rodáčka z Levoče, študentka operného spevu na VŠMU v Bratislave. Spolu s ňou v súťaži bojovali o titul aj Andrea Iroová, učiteľka anglického jazyka, zo Štvrtku na Ostrove a Ema Talapková zo Žiliny, študentka vysokej školy Danubius. Andrea si zo súťaže odniesla tretie miesto a Ema získala prestížny titul Fashion Queen of the World 2025. Vo finále pritom proti sebe súťažili finalistky až z 30 krajín sveta.

Predviedli sa v tradičných odevoch

Počas finálového večera sa finalistky predstavili v kórejských tradičných kostýmoch “hanbokoch” od návrhárky Daham. Po nich nasledovala prehliadka národných kostýmov. Andrea a Ema predviedli kostýmy od českej dizajnérky Marii Ilinceva – Craft Explosion a Barbora od slovenskej návrhárky Michaely Hubert – Fakefolk. Ďalším vstupom bola show v hanbokoch z dielne miestnej návrhárky a na záver plavky a prehliadka večerných šiat.