Obrovský šok pre divákov aj farmárov. Niečo také na Farme doposiaľ nebolo, prísny trest všetko zmenil

16. séria Farmy so sebou priniesla viacero zmien. Azda najväčšou bolo to, že sa v nej ukázali rovno dve skupiny nových farmárov, ktorí o svoje miesto na Farme museli zabojovať prostredníctvom tajných misií. Zároveň aj túto sériu pri moderovaní pomáha umelá inteligencia, ktorá sleduje každý krok farmárov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tresty na Farme padajú neustále. Môže za to najmä Alica, ktorej neunikne žiadne porušenie pravidiel, za čo sa na ňu farmári poriadne hnevajú. Nie je to však tak dávno, čo sme vás v článku informovali, že hoci farmárom sa zdajú tresty prísne, keďže vďaka nim prichádzajú o peniaze, diváci to vidia inak.

Nečakaný trest

V danom článku sme vysvetlili, prečo si diváci myslia, že sú tresty na Farme nedostatočné. Nepáčilo sa im totiž, že za chybu jedného človeka vždy trpia všetci. Namiesto toho navrhovali, aby bola potrestaná daná osoba, ktorá sa priestupku dopustila. Ich prosba ostala nevypočutá, no teraz vznikla situácia, ktorú rozhodne nečakali.

Hoci Miška v poslednom dueli prehrala a vypadla, dostala trest, ktorý sa dotkol všetkých farmárov. Miška a Lena spolu totiž pred duelom komunikovali, pričom platí prísne pravidlo, že nikto z farmárov sa nesmie rozprávať s duelantmi a to isté platí aj pre farmára týždňa. Teraz si za to ponesú následky všetci farmári. Ako totiž avizovala Markíza, takýto trest na Farme ešte nepadol.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Keďže Miška porušila pravidlá, dostala trest napriek tomu, že vypadla. Bolo jej totiž odobraté právo zvoliť ďalšieho farmára týždňa. Farma tak prvýkrát v histórii ostane bez šéfa statku a o všetkom budú rozhodovať farmári spoločne. Nie je to pritom jediná radikálna zmena, ku ktorej tento týždeň došlo. Oficiálne sa už totiž súťažiaci nedelia na dve skupiny a do hry vstupuje individuálna imunita.