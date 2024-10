Katka Koščová zareagovala na ostré slová Maroša Molnára. Keď si to prečítate, hneď pochopíte, prečo ju nahnevali

Katka Koščová patrí k tváram slovenského šoubiznisu, ktorým sa podarilo v minulosti radikálne schudnúť. Speváčka sa svojou tvrdou snahou nikdy netajila a rovnako sa nebála povedať, že si k nej nedopomohla žiadnymi výživovými doplnkami, ktoré propagujú iné celebrity. Nie tak div, že mala potrebu zareagovať na drsné slová televízneho trénera.

Nie je to tak dávno, odkedy Katka Koščová priznala, že sa jej podarilo schudnúť vďaka pohybu, úprave stravy a kalorickému deficitu. Zvolila tak zdravú formu chudnutia a priznala, že jediné, čím si skutočne pomáhala, boli kalorické tabuľka. Zároveň však vysvetlila, že nie je odborníčka a tak sa necíti oprávnená dávať niekomu rady, ako schudnúť. Informovali sme vás o tom v článku.

Molnár bol mimoriadne úprimný

Hoci Katka nie je tá, kto by radil ako schudnúť, to isté sa nedá povedať o Marošovi Molnárovi. Chudnutie pod jeho vedením totiž môžu ľudia sledovať na televíznych obrazovkách v šou Extrémne premeny. Nedávno sme vás pritom informovali v článku, že televízny tréner poslal radu, ako zdravo schudnúť aj televíznym divákom. Vysvetlil, že prvým krokom je byť sebakritický a priznať si, že je potrebné niečo so svojou váhou robiť.

„Základ je to, že keď sa človek vyzlečený postaví pred zrkadlo a je sebakritický, musí vedieť, či je spokojný alebo nie. Ak si povie, že je to super, nikto sa nedonúti športovať,“ vysvetlil Molnár. Zároveň prezradil, čo je podľa neho u väčšiny ľudí problém a nebral si pritom servítku pred ústa. Povedal: „Treba sa držať jednoduchých zásad a množstvo jedla má byť také, aby ste sa zasýtili a nie nažrali. Veľa ľudí jednoducho žerie!“

Najnovšie Molnár prijal pozvanie do Bekimovho horúceho kresla, kde bol opäť mimoriadne úprimný. Prehovoril napríklad o tom, že sa slovo „tučný“ kedysi bežne používalo a bolo to normálne. „Niekedy sa to slovíčko používalo úplne normálne. Vieš, že si povedal niekomu, že ty si tučko. Teraz sú ľudia hákliví na všetko,“ povedal Molnár.

Slová, ktoré nahnevali Katku Koščovú