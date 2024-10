Na Farme znova padali tresty, diváci však nesúhlasia. Vraj by dokázali situáciu vyriešiť lepšie, navrhujú toto

Ako sa ukázalo, farmári sú nepoučiteľní. Stále dokola porušujú jedno konkrétne pravidlo a Alica sa rozhodla, že už má dosť. Nie je to však len ona, kto zhodnotil, že tresty pre farmárov nie sú dostatočné.

„Ďalšie porušenie pravidiel, Alica zvyšuje výšku pokút,“ avizovala TV Markíza v príspevku. V ňom ukázala úryvok z diania na Farme a to, že farmári opäť porušili pravidlá týkajúce sa jedenia. Zatiaľ čo však väčšina sedela pri stole s kamennou tvárou a sklamane sledovali, ako im opäť klesá suma výhry, niektorým z nich bolo do smiechu.

Najdrahšie pukance v histórii

„Zaznamenala som porušenie pravidiel. Najdrahšie pukance v histórii ľudstva,“ oznámil farmárom robotický hlas Alice. Minh, Karolína, Karin a Lenka totiž v noci jedli pukance, čím porušili pravidlá, že farmári môžu jesť len naservírované spoločné jedlá. Za každého z nich bolo z výhry odpočítaných 500 eur, teda dokopy farmári prišli o 2000 eur. Nie je to pritom prvýkrát, čo niekto toto pravidlo porušil.

„Mám to úplne na háku. Spravím to znova,“ reagovala Lena na tento trest. Karin sa zas smiala, že za túto sumu by si kúpila tak dvoje šľapky.

„Oni si neuvedomujú, že tu bude človek, ktorý to vyhrá a prišiel sem s nejakým snom a cieľom a je to pre neho dôležité. Oni to proste berú ako zábavu a je to trápne,“ vyjadrila sa na ich adresu Stanka, ktorá mala ich smiechu a ľahostajnosti už plné zuby.

Ako sa ukázalo, keďže sú farmári nepoučiteľní, Alica sa rozhodla, že tresty ešte viac pritvrdí. „Aby ste sa poučili, cenník pokút bude navýšený,“ oznámila farmárom. Diváci si však stále nemyslia, že sú tieto tresty dostatočné a navyše ich považujú za neférové.

