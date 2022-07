Obrovský objav v mužskej antikoncepcii: Mužom možno na ochranu stačí obyčajná pŕhľava

Antikoncepcia pre mužov bola dlhé roky otázkou ďalekej budúcnosti. Nakoľko muži produkujú tisícky zdravých spermií denne, aj pri redukovaní o 90 percent existuje šanca, že sa pri nechránenom styku podarí ženu oplodniť. K tomu nám celé roky chýbali financie na zastrešenie výskumov, ktoré by dokázali pracovať na vytvorení tabletiek pre mužov. To sa ale môže čoskoro zmeniť.

Austrálska univerzita totiž vo svojom poslednom výskume prišla s prekvapivým objavom, ktorý by mohol otázku mužskej antikoncepcie vyriešiť. Informáciu priniesol Plos One Journal, cituje LadBible.

Pŕhľava ako prírodná antikoncepcia

Štúdia pod vedením Saba Ventury prišla na to, že extrakt z listov pŕhľavy by mohol byť riešením prirodzenej alternatívy hormonálnej antikoncepcie. Ten treba konzumovať v pilulkách, nie externe (v prípade, ak by ste si chceli tento recept vyskúšať na vlastnej koži).

„V štúdiách párenia myší denný extrakt z listov pŕhľavy znížil plodnosť samcov o 53 percent v porovnaní so samcami liečenými strojom,“ informuje Ventura.

Už 50 miligramov extraktu denne teda znížil plodnosť o viac ako polovicu. Vďaka tomuto objavu tak možno čaká mužskú antikoncepciu sľubná budúcnosť.

„Pokiaľ extrakt izolujeme a identifikujeme, má potenciál liečiva, ktoré by slúžilo ako orálna a potentná zlúčenina. V kombinácii s tamsulozínom (liekom, ktorým sa lieči zvýšená prostata) by sme mohli vyvinúť mužskú antikoncepciu,“ dodáva Ventura.