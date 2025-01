Nový film o Černákovi totálne pobláznil Slovákov: Kupujú si lístky do kina ako diví, až sú sály na predpremiéru takmer plné

Máme nepochybne dobrú správu pre slovenskú kinematografiu. Už odpočítavame dni do premiéry pokračovania snímky o Mikulášovi Černákovi, ktorá sa uskutoční budúci štvrtok. Niektoré kiná po celom Slovensku však nasadili do obehu film ČERNÁK už o deň skôr — v predpremiére, a to v stredu 29. januára. A podľa počtu predaných lístkov je zrejmé, že sa mnohí nevedia dočkať, kedy tento počin z dielne režiséra Jakuba Kronera uvidia.

Predpremiéru sa svojim návštevníkov rozhodla priniesť aj sieť kín Cinemax. Situácia v Banskej Bystrici vyzerá tak, že na premietanie o 20:00 sa v stredu takmer nedostanete a na ďalšie o 20:30, ak sa chystáte do kina viacerí, si vedľa seba sadnete už iba v prvých radoch. Ak chcete ČERNÁKA vidieť v predstihu, stále máte možnosť prísť na premietanie v Banskej Bystrici o 18:00. Podobná situácia je aj v bratislavskom Bory Mall.

Bratislava aj Košice sú na tom totožne

Bratislavský Cinemax nasadil ČERNÁKA v predpremiére v totožných časoch a aj tu to vyzerá, že najatraktívnejšie premietanie je o 20:00, kde zostáva aktuálne zopár voľných miest. Ak ste si ešte nestihli kúpiť lístok, dobrou správou pre vás je, že na premietanie o 20:30 sa do kina stále bez problémov dostanete.

Asi vás už neprekvapí, že priam identicky to vyzerá v kine o ôsmej večer aj v Košiciach alebo v Žiline, no aj tu máte ešte alternatívu v podobe premietania o pol deviatej.

Ak bývate v Bratislave alebo okolí, v stredu máte možnosť zabehnúť si na premietanie ČERNÁKA aj do kín siete Cinema City, kde momentálne nájdete dostupné lístky na viacero premietacích časov.

No predpremiéru plánuje napríklad aj Kino Star vo Zvolene, kde je taktiež o lístky už týždeň vopred veľký záujem a približne polovica sály je aktuálne vypredaná, či Mlyny Cinemas v Nitre, kam sa na premietanie o 20:00 hodine večer už takmer ani nedostanete.

Dôkaz, že ČERNÁK boduje už pred svojou premiérou

Len pre porovnanie, už zajtra má v slovenských kinách premiéru snímka Babygirl s Nicole Kidman v hlavnej úlohe a v kine v Banskej Bystrici sa zatiaľ nepredal ani jeden lístok, v bratislavskom kine sú predané dva lístky, no celkovo bude film nasadený v štyroch časoch.

Čo, samozrejme, neznamená, že sa tieto sály nemôžu naplniť, len potvrdzuje, že o ČERNÁKA je v kinách veľký záujem. A to už v predpremiére. Už nám zostáva len dúfať, že pokračovanie snímky MIKI si udrží svoju kvalitu a z kín budeme odchádzať s podobne kvalitným zážitkom.