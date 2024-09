Obľúbená moderátorka Jasmina Alagič ukázala svojho otca. Mnohým padla sánka, reakcie na jeho vzhľad hovoria za všetko

Moderátorka má cudzí pôvod – zatiaľ čo jej mama pochádza z Maďarska, jej otec je z Bosny. Mix balkánskej krvi a lásky k športu sa nezaprie, vďaka čomu jej otec Enver vyzerá úžasne. Hoci má tesne pred 70, ide o vášnivého športovca, ktorý sa zúčastnil nočného behu v Bratislave.

Vek je len číslo

Podporujú sa navzájom. Dôkazom je jedna z najnovších fotografií a video zo spomínaného behu, počas ktorého bola Jasmina spolu so svojím synom Sanelom svojmu otcovi držať palce. Instagram vzápätí zaplavila vlna pozitívnych reakcií od fanúšikov, ktorí neskrývali nadšenie z jeho vzhľadu.

„Prisahám, že najväčší frajer, akého poznám,” odštartovala Jasmina diskusiu na sociálnej sieti popiskom k fotografii. „Ja som práve odpadla, keď ste povedali, koľko má rokov – 69? A ešte behá ako sŕňa. Neskutočné, a tá postava. Dajte alebo povedzte, prosím, ten elixír mladosti. Kde ho berie?” „A tu je príklad, že vek je len číslo,” zneli ďalšie komentáre.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Výborný športovec i chlap

Hoci Enver Alagič veľmi rád boxuje, ani odbehnúť 10 km mu nerobí najmenší problém, ako píše Život. Zdá sa, že ide o zanieteného športovca, na ktorého môže byť jeho dcéra právom hrdá. Aj tým, aký je to skvelý človek, čo potvrdzuje ďalší komentár jednej z fanúšičiek na sociálnej sieti: „A ako pekne o ňom hovoria jeho bývalí kolegovia, že je to super chlap som počula a super makač a kolega. Však máš to mať po kom.”