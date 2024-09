Jasmina Alagič prehovorila o zdravotných problémoch, v prsníku si našla hrčku. Všetkým ženám posiela varovanie

Jasmina Alagič je známa tým, že sa prihovára svojim fanúšikom s rôznymi témami. Či už ide o zdravie, rodičovstvo, alebo zábavu, Jasmina s úsmevom predstaví všetko. Nezabúda však ani na vážne témy a upozorňuje na prevenciu.

Ako zachytil portál topky.sk, keďže sa začal nový školský rok a mamičky majú viac času pre seba, inak to nie je ani u Jasmina Alagič. Tá na sociálnej sieti prezradila, že sa po lete plánuje viac venovať svojmu zdraviu a pri tejto téme spomenula aj problém, ktorý roky ignorovala. Teraz sa však rozhodla, že je ten správny čas riešiť to a nabáda aj iné ženy, aby neignorovali zdravotné problémy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Našla si hrčku

Jasmina sa fanúšikom prihovorila vo videu. To začala slovami, že svojim fanúšikom hovorí všetko, a tak sa rozhodla, že chce prehovoriť aj o tejto téme.

„Okrem týchto mojich predsavzatí, že teda začnem cvičiť, keď už budem mať režim a teda, keď už budem vedieť, kedy mám voľno, kedy je Sani v škôlke a tak ďalej a budem mať viac času pre seba, tak som si zaumienila aj ďalšie veci, a to je vybaviť si sono prsníkov,“ prezradila moderátorka.

Následne vo videu vysvetlila dôvod, prečo chce toto vyšetrenie podstúpiť. „Mám takú hrčku, ktorá sa mi tu kade-tade proste tak povaľuje, pochoduje a je to asi nejaký druh lipómu alebo čokoľvek, ale už to mám niekoľko rokov…“ povedala Jasmina. Roky tak tento problém ignorovala, no keďže vie, koľko ľudí ju sleduje a berie si z nej príklad, rozhodla sa, že je najvyšší čas riešiť to.

Vysvetlila: „Proste nič to nie je, nemalo by to byť nič, ale ja som proste strachoprd, ale som si povedala, že tak sa do r**i snažím ísť príkladom toho, že si ten život naozaj máme užívať, že chcem byť aj príkladom toho, že ktokoľvek s čímkoľvek otáľate, poďte so mnou do toho, urobte si termín, lebo ja sa tiež idem dať rozrezať.“