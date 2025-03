Ubytujete sa od 17 eur: Túto očarujúcu chorvátsku metropolu musíte navštíviť, patrí medzi najlacnejšie európske destinácie

Chceli by ste cestovať, ale máte nízky rozpočet? V Európe stále existujú miesta, kde si môžete užiť nádhernú dovolenku bez toho, aby ste preplácali za ubytovanie. Autentická atmosféra a dostupné ceny — to sú hlavné prednosti destinácií, ktoré sa dostali do rebríčka najlacnejších miest na rok 2025. Ktoré európske metropoly sa oplatí navštíviť?

Cestovanie po Európe sa stáva čoraz drahším, a tak mnohí hľadajú destinácie, ktoré ponúkajú krásne zážitky za rozumnú cenu. Hoci obľúbené mestá v Španielsku či Taliansku zdraželi, stále existujú mestá, ktoré umožňujú vychutnať si dovolenku bez prehnaných výdavkov, ako píše web Time Out, ktorý zostavil rebríček najlacnejších európskych destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť v roku 2025.

Medzi cenovo dostupnými sa vyníma aj obľúbené Chorvátsko, konkrétne hlavné mesto Záhreb, ktoré je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú zažiť atmosféru európskeho mesta bez vysokých nákladov. Navyše je v porovnaní s Dubrovníkom a Splitom menej turisticky preplnený a tiež lacnejší.

Záhreb ponúka množstvo bezplatných atrakcií od historického centra až po rozsiahle zelené parky. Ubytovanie v mesiaci máj môžete nájsť už od 35 eur na noc pre jednu osobu, hostel s izbou, o ktorú sa delíte, však nájdete len za 17 eur na noc.

Túto najlacnejšiu európsku metropolu sa oplatí navštíviť

Najlacnejšou európskou metropolou pre rok 2025 je Tirana v Albánsku, ktoré je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšou a lacnejšou alternatívou ku Grécku, Taliansku či Španielsku.

Hlavné mesto Albánska — Tirana je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú zažiť autentickú balkánsku atmosféru bez vysokých nákladov. Náklady na ubytovanie sú nízke, hostel počas mája pre jednu osobu nájdete len za 6 eur na noc. Ubytovanie so súkromnou izbou pre jednu osobu nájdete od 14 eur na noc, a to len jeden kilometer od centra mesta.

V rebríčku sa umiestnili aj naši susedia

V rebríčku sa objavila aj susedná Česká republika s malebným mestom Český Krumlov, ktoré je známe svojím zachovalým historickým centrom a hradom zapísaným v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Ale tiež aj susedné Poľsko s mestom Krakov, ktoré je jedno z najstarších a najkrajších poľských miest a zároveň má bohatú históriu a kultúru.