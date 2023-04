Obľúbená Bella a upír Edward sa vracajú: Z Twilightu vznikne nový seriál, už sa má na ňom pracovať

Vyzerá to tak, že mnohé obľúbené kinematografické počiny sa opäť vracajú na obrazovky v novom prevedení. Ako sme vás informovali, nanovo má byť nakrútený seriál Harry Potter a môžeme očakávať aj seriálovú novinku zo sveta Teórie veľkého tresku. Pamätáte si ešte na upírsku romantiku Twilight? Čo by ste povedali na to, keby ožil v seriálovej podobe? Ako informoval Variety, vyzerá to tak, že sa to naozaj stane.

Keď sa upír Edward zamiluje do mladej spolužiačky Belly, jeho život zrazu naberie iné obrátky. Na ňu však čaká nebezpečné tajomstvo, ktoré on so svojou rodinou ukrýva.

Filmová séria Twilight, alebo ak chcete v slovenčine Súmrak, vznikla podľa knižnej predlohy Stephanie Meyer, na ktorej bude založený aj nový seriál.

Fanúšikovia ho zbožňujú aj po rokoch

Zabudnite na Kristen Stewart a Roberta Pattinsona, pretože ich podľa všetkého v týchto rolách, pravdepodobne, vystrieda iná dvojica.

Napriek rozporuplným hodnoteniam, ktoré aktuálna päťdielna filmová sága na filmových databázach má, sa jej podarilo zarobiť 3 miliardy dolárov a získať fanúšikovskú základňu, ktorá aj po rokoch na ňu nostalgicky spomína.

Variety sa podarilo zistiť, že nový seriál má byť v už v ranom štádiu výroby a vzniká pod taktovkou televízie Lionsgate.