Objavili novú kresbu Ježiša Krista o ktorej odborníci tvrdia, že ju nakreslil Leonardo da Vinci

Za najslávnejšieho renesančného umelca, ak nie za najslávnejšieho umelca na celom svete vôbec, je pokladaný Leonardo da Vinci. Tento génius, ktorý zomrel pred 500 rokmi, zanechal po sebe viacero diel, ktorých hodnota siaha do astronomických čísiel. Nedá sa nespomenúť obraz Salvator Mundi (Spasiteľ sveta), ktorý sa v aukcii v roku 2017 predal za 382 miliónov eur, čo je svetový rekord.

Teraz sa v súkromnej zbierke objavila kresba, ktorej autorstvo pripisujú práve Leonardovi da Vincimu. V talianskom denníku La Stampa vraví vedkyňa Annalisa Di Maria, že dielo pripomína všetko, čo vidíme na kresbách od da Vinciho. Dodala tiež, že toto je skutočná tvár Salvatora Mundiho. Di Maria je totiž jednou z tých umeleckých vedcov, ktorí zastávajú názor, že najdrahšie vydražený obraz nie je dielom slávneho renesančného umelca.

Najnovšia kresba červenou kriedou je uchovávaná v súkromí a Di Marii ju ukázal zberateľ. V súčasnosti podľa Artnews vedkyňa vypracúva podrobnú a rozsiahlu správu ku kresbe.

Tak, ako ona nie je presvedčená o pravosti obrazu Salvator Mundi, tak zase iní odborníci na umenie nie sú presvedčení o tom, že toto dielo nakreslil sám da Vinci. Historik umenia a bývalý profesor dejín umenia na Oxfordskej univerzite Martin Kemp, ktorý sa zameriava na da Vinciho prácu uviedol, že kresbu by rád sám preštudoval, aby zistil, aká metóda bola použitá pri jej vytváraní a či zodpovedá práci da Vinciho. “Potreboval by som zistiť, či kresbu vytvoril ľavák,” povedal pre Telegraph. Leonardo da Vinci podľa neho totiž kreslil iba ľavou rukou.

Newly found sketch of Christ likely unknown masterpiece by Da Vinci https://t.co/X6U8HtquvX pic.twitter.com/h2a1VxeGRp

— New York Post (@nypost) November 18, 2020