Odhalilo sa, čo sa deje za zavretými dverami „vily monštier“: Je plná najzvrátenejších a najhorších trestancov v krajine

Niektoré väznice sú horšie ako iné. V prípade britského miesta s názvom HM väznica Wakefield to platí dvojnásobne. Nová prepracovaná kniha o britskom väzení teraz odhaľuje všetky detaily z groteskného života s najhoršími trestancami v krajine. O správe informoval portál The Sun.

Väznica HM Wakefield (skratka HM vo význame „His Majesty“, alebo Jeho veličenstvo) patrí medzi väznice s najvyšším stupňom ochrany v Anglicku. Jej prezývka „vila monštier“ (monster mansion) vznikla, pretože si v nej odpykáva trest veľké množstvo vysokoprofilových a rizikových sexuálnych delikventov a vrahov.

Väzenie je v krajine dokonca také preslávené, že si vyslúžilo vlastné „porekadlá“. Angličania napríklad používajú výraz „byť poslaný do Wakefieldu“, pokiaľ hovoria o aktivitách, ktoré môžu skončiť dlhým trestom vo väzení.

Do dnešnej doby ale verejnosť nemala detaily o tom, čo sa za bránami notorickej väznice naozaj deje. Zmeniť to má nové knižné dielo autorov Jonathana Leviho a Emmy Frenchovej.

„Mokré bábovky“ a „rozmaznané deti“

„Hovorili sme s väzňami, ktorí nám poskytli výpovede o tom, aké je žiť a pracovať tam, akí príšerní sú spoluväzni – ktorých určitým spôsobom vnímajú ako seberovných – zblízka,“ hovorí o diele Levi. „Aké je to s nimi žiť, bývať s nimi, byť s nimi na rovnakom mieste.“

Členovia väzenia napríklad opísali život s trestancom Michaelom Samsom, ktorý si odpykáva trest za únos Stephanie Slater, ktorú držal zavretú v krabici v tvare rakvy v odpadkovom koši. „Mám jednu veľmi zábavnú historku,“ hovorí o mužovi strážca väznice.

„Sams prišiel jedného dňa do kancelárie a sťažoval sa na svoj matrac. Predstavte si ten výjav – Michael Sams, ktorý stojí na jednej nohe a rozpráva, aké nehumánne a kruté podmienky pre ten matrac má. Jeden zo zamestnancov mu na to odpovedal, či chce radšej vyskúšať spať v odpadkovom koši. Skoro som sa zadusil kávou. Sams na toho chlapíka chvíľu len tupo čumel, potom sa otočil a bez slova odkráčal.“

Ďalší strážnik opísal povahu Iana Huntleyho, trestanca, ktorý zavraždil desaťročnú Holly Wells a Jessicu Chapman v roku 2002.

„Bol to patetický tvor. Nemôžem o ňom povedať nič pekné, pretože na ňom nič pekné nebolo,“ hovorí o mužovi strážnik. Huntley sa neustále vyhrážal samovraždou, v dôsledku čoho bol nakoniec v roku 2008 preložený do iného inštitútu.

„Ten chlap bol jedna mokrá bábovka. Vždy od nás niečo chcel, takmer konštantne bol pod dozorom pre samovražedné sklony,“ hovorí dozorca.

Odsúdený za to, že do mozgu pedofila vtlačil lyžicu

V knihe nájdete aj fascinujúce detaily o notoricky známych väzňoch Charlesovi Bronsovi a Robertovi Maudsleym.

Insideri opísali Bronsona ako „rozmaznané dieťa“, ktoré si vo väzení žilo ako v bavlnke. Počas pobytu mal väzeň k dispozícii televízor, telefón, moderný nábytok, tiež vlastné obliečky, luxusnú sprchu či prístup do telocvične. „A stále len reval a reval, keď nedostal to, čo chcel,“ hovoria.

Maudsley, vrah s prezývkou „Hannibal kanibal“, mal Bronsona z duše nenávidieť. Podľa výpovedí ho mal napríklad pravidelne provokovať tým, že si nahlas púšťal rockovú hudbu.

Muž sedel vo väzení za to, že umučil a zavraždil muža v psychiatrickej liečebni v Broadmoore. Keď zistil, že tento muž je pedofil, mal mu do mozgu vtlačiť jedálenskú lyžicu. Kým stihli do nemocničnej izby vtrhnúť sestry, obeť už bola čiastočne stiahnutá z kože. „Pravdepodobne sa toto sťahovanie z kože odohralo, keď bol ešte nažive. V Broadmoore sa ozývali výkriky agónie.“

Knižná prémia s názvom Inside Wakefield Prison, ktorú autori naplánovali na 20. júna 2024, odhalí tieto a ďalšie skutočné príbehy väzňov, dozorcov a personálu, ľudí, ktorí sú dlhé roky súčasťou kriminálnej komunity tých najhorších trestancov v krajine.

