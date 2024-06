George Clooney a jeho manželka Amal žijú oddelene. Špekuluje sa o krachu ich manželstva, toto je za tým

Keď sa v roku 2014 George Clooney a Amal zobrali, dali si jeden zaujímavý sľub. Ich dohoda zahŕňala to, že nebudú od seba dlhšie ako týždeň, keďže majú obaja nabitý program. Roky im to fungovalo, no zdá sa, že to už neplatí.

Ako informuje portál InTouchWeekly, v posledných rokoch sa ukazuje, že majú čoraz väčší problém dodržiavať svoju dohodu. „Obaja sú veľkí workoholici, takže je to ako keby boli vo svojej vlastnej bubline. Na 90 % celého dňa sú vo veľmi odlišných svetoch a vedú odlišné životy,“ povedal zdroj pre portál, pričom poznamenal, že George sa už čoskoro bude sťahovať na rok do New Yorku, aby mohol hrať na Broadwayi.

Už dlhšie žijú oddelene

To je dosť ďaleko od ich spoločného domova s Amal. V septembri by mali osláviť desať rokov manželstva a momentálne sú obaja pod veľkým tlakom. Aj keď George trval na tom, že rodina je pre neho na prvom mieste a že sa môže vzdať herectva, zatiaľ to tak nevyzerá. „S manželkou sme sa o tom rozprávali, keď som oslávil 60 rokov. Obaja milujeme to, čo robíme, ale musíme sa uistiť, že to nie je na úkor nás,“ povedal v roku 2021.

Jeho kariéra ide stále dopredu

George má teraz 63 rokov a zdá sa, že jeho kariéra stále napreduje. Režíroval The Boys in the Boat, nakrúcal Wolfs spolu s priateľom Bradom Pittom a začiatkom roka tiež nakrúcal film s Adamom Sandlerom v Taliansku. Okrem toho produkoval ešte množstvo ďalších projektov. „George je ako vojenský generál. Je perfekcionista a vyžaduje dokonalosť od každého, kto s ním začne spolupracovať,“ vysvetľuje zdroj.

Obaja na sebe pracujú

Prácu si neužíva len on, ale aj jeho 46-ročná manželka Amal. Keďže obaja často cestujú, môže to byť pre ich vzťah chaotické. Ako právnička pre ľudské práva je Amal často v Londýne, alebo v holandskom Haagu, kde pôsobí na Medzinárodnom trestnom súde. Robí toho naozaj veľa a svojej kariéry sa nechce vzdať, čo je pochopiteľné. Obaja sa pritom snažia veľa času stráviť aj so svojimi deťmi, ktoré sú ich prioritou. Neostáva im však veľa času na ich vzťah, čo je na nich podľa zdrojov aj vidieť.

„Rozvod by však pre nich bol hotovou nočnou morou. Takže sa s blížiacim desiatym výročím snažia vynaložiť viac úsilia na to, aby spolu strávili kvalitný čas. Očividne však budú obaja stále veľa cestovať a viesť oddelené životy, takže ktovie, ako dlho to vydrží,“ uzavrel zdroj.