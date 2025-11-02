Nové informácie o útoku nožom vo vlaku: Britská polícia prezradila viac, 2 ľudia stále bojujú o život

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Motívom útoku nožom v Anglicku podľa polície nebol terorizmus, zadržali 2 Britov.

Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident. Pre podozrenie z pokusu o vraždu zadržali dvoch občanov Spojeného kráľovstva. Po útoku zostávajú dve osoby v ohrození života. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

„V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický útok,“ povedal na tlačovej konferencii veliteľ britskej dopravnej polície John Loveless. Potvrdil, že obaja muži, ktorých zadržali na stanici v Huntingdone, zostávajú vo väzbe. Obaja sa narodili v Spojenom kráľovstve – jedným je 32-ročný muž tmavej pleti, druhým 35-ročný Brit karibského pôvodu.

Cestujúci boli pobodaní v čase, keď bol vlak, ktorý vyrazil z mesta Doncaster v severnom Anglicku a smeroval do Londýna, približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, pár kilometrov severozápadne od Cambridgea.

Dvaja sú naďalej v kritickom stave

Spočiatku do nemocnice previezli desať ľudí, neskôr v sobotu večer sa dostavila ešte jedna osoba. Z deviatich, ktoré utrpeli život ohrozujúce zranenia, štyri osoby medzičasom z nemocnice prepustili. V kritickom stave sú naďalej dvaja ľudia.

Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci.“ Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Camillou v nedeľu podľa agentúry AFP vyjadrili zdesenie a šok.

„Naše najhlbšie sympatie a myšlienky patria všetkým postihnutým a ich blízkym. Sme mimoriadne vďační záchranným službám za ich reakciu na tento strašný incident,“ uviedol kráľovský pár vo vyhlásení.

Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) po útoku dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a vyzvala ľudí, aby sa cestovaniu vyhli.

Počet útokov nožmi sa zvyšuje

Podľa oficiálnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje, podľa Starmera ide o „národnú krízu“. V rámci snáh Londýna o zníženie počtu takýchto zločinov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a vo Walese „zabavených alebo odovzdaných“ takmer 60 000 nožov, uviedlo ešte v stredu ministerstvo vnútra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dvaja muži pobodali cestujúcich vo vlaku: Po brutálnom útoku v Británii bojuje 9 ľudí o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac