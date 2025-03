Nová romantická komédia vás chytí za srdce: Tieto novinky na Netflixe sa oplatí vidieť

Marcovým dňom vládne silná filmová ponuka, ktorá vás zaručene vtiahne do sveta napätia a nezabudnuteľných príbehov. Či už máte chuť na drámu, mysterióznu kriminálku, alebo dojemné príbehy o láske, nezmeškajte najväčšie hity, ktoré si pripravil Netflix na tento mesiac.

Gepard

Ak túžite po pohlcujúcom seriálovom maratóne, nová historická dráma z produkcie Talianska a Veľkej Británie je ideálnou voľbou. S výborným hodnotením 76 % na portáli ČSFD seriál Gepard (The Leopard) prináša pútavý príbeh o politických a spoločenských zmenách, ktoré v 60. rokoch 19. storočia otriasli Sicíliou.

Tento seriál vás vtiahne do víru politických intríg, rodinných konfliktov a osobných dilem, ktoré definujú osud nielen jednotlivcov, ale aj celého národa. Bohatá výprava, precízne kostýmy a autentická atmosféra vás prenesú do obdobia, keď sa Taliansko formovalo do jednotného štátu.

Seriál dorazil na Netflix 5. marca 2025.

Adolescent

Nová kriminálna dráma Adolescent (Adolescence) je štvordielna limitovaná séria, ktorá sa odohráva v reálnom čase, pričom sleduje zúfalú snahu rodiny, detektívov a celého okolia pochopiť čo sa stalo. Zaoberá sa otázkou — čo by ste robili, keby vášho syna obvinili z vraždy?

Keď 13-ročného Jamieho zatknú za vraždu spolužiačky, jeho rodina sa ocitne v najtemnejšej nočnej more. Stredobodom príbehu je jeho otec, ktorý sa snaží so situáciou vyrovnať a zároveň syna ochrániť pred systémom, ktorý už možno rozhodol o jeho vine.

Tento seriál rieši, kam až je schopná zájsť láska rodiča, ale aj morálne dilemy a systém, ktorý nie vždy funguje spravodlivo. Pripravte sa na príbeh, ktorý vám nedovolí odísť od obrazovky.

Seriál dorazí na Netflix už o dva dni — 13. marca 2025.

Rezidence

Rezidence (The Residence) je fascinujúca kriminálna miniséria z prostredia Bieleho domu, kde sa v rámci štátnej večere stala vražda, čo spustí šokujúce vyšetrovanie, počas ktorého musí byť prehľadaných 132 izieb a vypočutých 157 podozrivých.

Seriál, ktorý je dokonalou kombináciou záhady, drámy a komédie si budete môcť pozrieť na Netflixe od 20. marca 2025.

Openheimer

V čase, keď výsledok 2. svetovej vojny visel na vlásku, sa odohrával neviditeľný súboj medzi Spojenými štátmi a Nemeckom — preteky o vytvorenie atómovej bomby, ktorá mohla rozhodnúť o osude sveta. V USA sa tento projekt skrýval pod názvom Projekt Manhattan a Robert Oppenheimer bol jeho kľúčovou postavou.

Openheimer je životopisný film, ktorý prináša strhujúci pohľad na človeka, ktorý sa stal otcom atómovej bomby. Kritici aj diváci prijali film s nadšením — na ČSFD získal 83 %, odniesol si 7 Oscarov, 8 cien BAFTA a 5 Zlatých glóbusov, podľa Box Office Mojo zarobil takmer 1 miliardu, čím sa rozhodne zapísal do filmovej histórie.

Psychologická dráma o človeku, ktorý stvoril zbraň, ale nemohol ovládať jej dôsledky, príde na Netflix 21. marca 2025.

Zoznam tajných prianí

Každý z nás má sny, ktoré si raz túži splniť. No čo ak by sme museli čeliť vlastnému zoznamu prianí z detstva a naozaj ich začať plniť? Romantická komédia Zoznam tajných prianí (The Life List), inšpirovaná populárnou knihou od spisovateľky Nelson Spielman, prináša emotívny príbeh o sebapoznaní, láske a odvahe žiť naplno.

Dej sa odohráva v New Yorku, kde sa mladá žena ocitne na životnej križovatke. Po smrti matky dostane nečakanú úlohu — splniť si všetky priania, ktoré kedysi napísala na svoj tajný zoznam. Čím viac objavuje svoj zabudnutý zoznam, tým viac spoznáva samu seba a odhaľuje pravý zmysel života.

Hlavnú postavu si zahrala známa herečka Sofia Carson, ktorú môžete poznať z romantických filmov Purple Hearts, Feel the Beat alebo Carry-On.

Milovníci romantiky si tento film budú môcť pozrieť na Netflixe od 28. marca 2025.