Fanúšikovia špekulujú, že Shrekova dcéra je transrodová: Tento detail, ktorý to prezrádza, ste si pravdepodobne nevšimli

Farba očí Shrekovej dcéry, ktorú dabuje celosvetovo známa herečka Zendaya, v novom teaseri na Shreka 5 spustila lavínu špekulácií. Fanúšikovia sa domnievajú, že jedno z detí prešlo tranzíciou.

Po nedávnom vydaní prvého teaseru na očakávaný film Shrek 5 sa internet zaplnil špekuláciami. Fanúšikovia si všimli zdanlivo nenápadný detail — zmenu farby očí Shrekovej dcéry Felicie. Ako píše web Pubity, táto vizuálna odchýlka podnietila debaty o tom, či jedno z detí prešlo tranzíciou.

Felicia sa objavila už v tretej časti Shreka, ako jediné dievča zo Shrekových a Fioniných trojčiat. Vtedy mala Felicia výrazne modré oči. V novom teaseri má však hnedé oči, rovnako ako mali aj jej bratia Fergus a Farkle. Práve táto zmena viedla niektorých fanúšikov k teórii, že jedno z pôvodných dvoch chlapčenských dvojčiat mohlo podstúpiť tranzíciu.

S touto teóriou prišiel jeden z fanúšikov, ktorý na sociálnej sieti X napísal: „Shrekova dcéra je trans a nepresvedčíte ma o opaku. Jediné dievča z trojičiek malo modré oči a teraz má hnedé. Trans kráľovná.“

Nie všetci fanúšikovia však s touto teóriou súhlasia. Oponenti argumentujú, že u malých detí sa farba očí môže časom meniť. Iní si myslia, že môže ísť len o chybu tvorcov, ktorí si pôvodnú farbu očí jednoducho nepamätali.

Anyway, Shrek's daughter is trans and yall cannot tell me otherwise, the only girl had blue eyes, she has brown eyes, trans queen pic.twitter.com/w4pHbq1jgZ

— ☆San☆ SEEING PTV 25/09 (@3Cheers4San) March 4, 2025