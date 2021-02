Hviezda Harryho Pottera priznala nečakanú vec: Zo všetkých som videl len prvé tri filmy

Mnohých z nás mánia okolo filmov a kníh o Harrym Potterovi neopúšťa ani 20 rokov od premiéry vôbec prvého dielu v kinách. S radosťou sa k čarodejníckej ságe vraciame niekoľkokrát do roka a filmy si nenecháme ujsť pri každom ich vysielaní v televízií. Herci, ktorí jednotlivé postavy vo filmoch Harry Potter stvárnili, však s fanúšikmi takéto nadšenie nezdieľajú.

Práve diváci a fanúšikovia filmov a kníh videli jednotlivé diely Harryho Pottera viackrát, než samotný realizačný štáb, vrátane hlavných hereckých predstaviteľov. Tento fakt najnovšie potvrdil aj jeden z hlavných hrdinov ôsmich filmov, herec Rupert Grint.

Nemôže sa na seba pozerať

Ako totiž prezradil v nedávnom rozhovore pre magazín Variety, predstaviteľ Rona Weasleyho z ôsmich filmov nevidel ani polovicu. Tento fakt, samozrejme, mnohých jeho fanúšikov prekvapil, keďže práve účinkovanie v Potterovkách mu prinieslo celosvetovú slávu. Ako je to teda možné?

Podľa Ruperta je za tým najmä fakt, že je voči sebe kritický. Ako uviedol, niektoré scény v jednotlivých filmoch by zahral celkom inak a vadí mu, že už to nemôže nijak zmeniť. Nie je pritom sám – len nedávno sa predstaviteľ postavy Nevilla Longbottoma, herec Matthew Lewis, taktiež priznal, že sa vo filmoch, v ktorých hral, nemôže na seba pozerať, pretože mu pripomínajú jeho samotného a to, aký v tej dobe bol.

Videl len prvé tri filmy

Grint sa však nielen na seba nerád pozerá, ale všetkých fanúšikov dokonca prekvapil, že z ôsmich Potteroviek videl celé len prvé tri.

„Videl som pravdepodobne len prvé tri filmy na premiérach, no potom som s tým prestal. Teraz mám ale dcéru, takže pravdepodobne si ich budem musieť pozrieť s ňou,“ prezradil v rozhovore Grint.

Ani Grint, ani Lewis však nie sú jedinými hercami Hollywoodu, ktorí sa na svoje filmy a herecké výkony v nich nepozerajú. Podobne je na tom napríklad aj Johnny Depp, Meryl Streep či Jared Leto a mnohí ďalší, pripomína web Screenrant.