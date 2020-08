Nikto na svete ich nechce vidieť. 10 brutálnych filmov, ktoré sú rekordérmi v počte zákazov premietania

Kontroverzné filmy získajú túto svoju nálepku predovšetkým kvôli rozruchu, ktorý medzi divákmi vyvolávajú. Či už ide o prehnané násilie, otvorenú sexualitu, týranie alebo mučenie, sledovatelia s citlivými žalúdkami alebo krehkou povahou by ich radšej nemali pozerať. Aj v tejto kategórii existuje extrém, ktorý prevyšuje zdanlivo aj tak extrémy a tieto filmy sa stávajú pre väčšinu ľudí úplne nepozerateľnými.

S tým súvisia aj zákazy, ktoré sa na tieto filmy udeľujú. Jednoznačným víťazom sa stala snímka Cannibal Holocaust, ktorá je zakázaná v neuveriteľných 50 krajinách sveta. Vytvorili sme rebríček zakázaných filmov, ktoré nedokáže dopozerať len tak hocikto, divákom sa pri nich dvíhajú žalúdky alebo ich preslávil už iba ich samotný názov, pri ktorom počutí naskakujú ľuďom zimomriavky. Toto je 10 jednoznačných rekordérov tejto kategórie.

Cannibal holocaust (1980)

ČSFD: 47%

IMDb: 5,9/10

Azda jeden z najkontroverznejších filmov všetkých čias si vyslúžil zákazy premietania až v neuveriteľných 50 krajinách z celého sveta. Šialenstvo rozpútal vraždením zvierat, ktoré sa pred kamerou naozaj odohrávalo a na svoje konto si jeho režisér pripísal aj podozrenie z vraždy. Scény tohto filmu totiž pôsobia natoľko realisticky, že si ľudia mysleli, že došlo ku skutočným zločinom a Ruggero Deodat bol súdený za vraždy.

Cannibal Holocaust ukazuje príbeh filmového štábu, ktorý sa vyberie do Amazonského pralesa filmovať miestny kmeň. Situácia sa však zvrhne a jeho členovia sa ocitajú v zajatí divokých kanibalov.

Ženy od hlbokej rieky / Cannibal ferox (1981)

ČSFD: 34%

IMDb: 5,2/10

Druhé miesto v počte zákazov premietaní si odniesol rovnako film s tematikou kanibalizmu. Snímku Ženy od hlbokej rieky si nemôžu pozrieť diváci v 31 krajinách sveta. S predošlým spomínaným filmom ho spája aj niekoľko veľmi podobných scén, ktoré ukazujú reálne týranie a zabíjanie zvierat a rovnako násilie páchané na ľuďoch.

Hlavná hrdinka sa svojou diplomovou prácou snaží vyvrátiť fakt, že uprostred amazonského pralesa žijú obyvatelia so sklonmi ku kanibalizmu. Rozhodne sa to dokázať na vlastne koži, čo sa napokon ukáže ako obrovská chyba, keďže sa mýlila.

Srbský film / A Serbian Film (2010)

ČSFD: 50%

IMDb: 5,1/10

Je zakázaný síce “iba” v ôsmych krajinách, no ak ste ho videli, určite môžete potvrdiť, že Srbský film by nemal byť len tak dostupný. Šokujúci je vďaka svojím otvoreným sexuálnym scénam, ktoré zobrazujú rôzne úchylky alebo nekrofíliu či incest.

Hlavným hrdinom snímky je bývalý porno herec Miloš, ktorý prijme posledný kšeft, aby potom mohol spolu so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a finančne ich zabezpečiť. Keď však prácu prijíma netuší, čo všetko ho to bude stáť.

Ľudská stonožka / The Human Centipede

ČSFD: 45%

IMDb: 4,4/10

Ľudská stonožka sa považuje za najodpornejší horor, aký kedy v kinematografii vznikol. V niektorých krajinách je zakázaná, avšak ani na miestach, kde si ju môžu diváci pozrieť, to nerobia s chuťou a nadšením. Okrem všetkých nechutných scén, z ktorých sa divákom dvíhajú žalúdky, je táto snímka desivejšia o fakt, že všetko čo sa v nej odohráva, je chirurgicky presné a teda možné realizácie aj v skutočnosti.

Dvojica Američaniek sa počas výletu v Európe dostane do vily uprostred lesa, v ktorej im jej majiteľ zdanlivo pomáha. Keď sa ráno zobúdzajú, zisťujú, že sa ocitli v tom najhoršom pekle a najstrašidelnejšia nočná mora sa stala skutočnosťou. Stali sa totiž súčasťou živej ľudskej stonožky.

Texaský masaker motorovou pílou / The Texas Chain Saw Massacre (1974)

ČSFD: 74%

IMDb: 7,5/10

Texaský masaker motorovou pílou má na svojom konte zákazy premietania v 12 krajinách. Dnes už kultová snímka, ktorá vytvorila žáner slasher a stala sa inšpiráciou celého radu ďalších krutých hororov. Vychádza zo skutočného príbehu sériového vraha a kanibala Eda Geina, ktorý sa preslávil vykrádaním hrobov mŕtvych ľudí.

Po nájdení zohaveného ľudského tela na cintoríne sa skupinka ľudí rozhodne vypátrať, čo sa naozaj stalo. To sa však napokon ukáže ako obrovská chyba. Snímka obsahuje množstvo brutálnych a extrémnych scén plných nechutností a zvráteností.

Svätá hora / The Holy Mountain (1973)

ČSFD: 80%

IMDb: 7,9/10

Snímka Svätá hora zostáva mnohými divákmi nepochopená dodnes. Kontroverzná je najmä pre explicitné scény zobrazovania nahoty, množstvo symbolov a odkazov na náboženstvá a to všetko v spojení otvorenej erotiky, týraním zvierat, hromadného ukrižovania alebo dokonca súlože na verejnosti.

Ešte viac to umocňuje samotná postava zlodeja, pripomínajúca Ježiša Krista. Zlodej uteká z mesta, v ktorom vládne diktatúra a stretáva alchymistu. V spoločnosti ďalších zlodejov, ktorí predstavujú planéty a sú metaforou na vládnuce osoby, sa všetci vydávajú na Svätú horu s cieľom ukradnúť tajomstvo nesmrteľnosti. Tento dej je však vyrozprávaný pomocou scén preplnených symbolikou.

Saló alebo 120 dní Sodomy / Salo, or The 120 Days of Sodom (1975)

ČSFD: 45%

IMDb: 5,9/10

Šokujúci je už iba samotný príbeh vzniku snímky Saló alebo 120 dní Sodomy. Režisér Pier Paolo Pasolini totiž umrel tesne pred jeho premiérou na futbalovom štadióne. Dôvod jeho smrti sa nepodarilo objasniť a tento fakt dodáva celému filmu ešte väčšie rúško tajomstva. Dosť kontroverzný by však bol, aj keby sa s touto udalosťou nespájal.

Príbeh zasadený do fašistického Talianska ukazuje štvoricu vysoko postavených mužov, ktorí si dajú priviesť skupinu mladých dievčat a chlapcov. Ich účel má byť jednoduchý. Majú plniť všetky, aj tie najzvrátenejšie túžby a výmysly svojich veliteľov. Austrália zakázala tento film s odôvodnením, že spoločnosť ešte nie je pripravená na film takéhoto typu. Súdom zakázaný sa však stal napríklad aj v Taliansku alebo Nemecku.

Nymfomanka / Nymphomaniac (2013)

ČSFD: 65%

IMDb: 6,9/10

Kontroverzný režisér Lars von Trier spravidla šokuje každým svojím dielom. Nie iba jeho filmy, ale aj on sám, je osoba plná temna. Keď vyjadril na filmovom festivale v Cannes súcit s Hitlerom, dostal vyhostenie na niekoľko rokov. Vrátil sa so svojím filmom Jack stavia dom a podobne ako predtým, aj v tomto prípade kvôli prehnanému násiliu ľudia utekali z kina.

Dvojdielna snímka Nymfomanka je špecifická najmä otvorením zobrazením sexuality a jej posadnutím, ktoré má na hlavnú hrdinku deštruktívne účinky. Zakazovaný je, pretože hraničí s pornom a ukazuje aj brutalitu páchanú na ženách. Triera sa herci pri natáčaní naozaj boja a preto musia občas urobiť aj niečo, s čím vrcholne nesúhlasia. Napríklad mať skutočný sex priamo pred kamerou.

Neon Demon / The Neon Demon (2016)

ČSFD: 53%

IMDb: 6,2/10

Snímka Neon Demon sa radí do kategórie artových filmov a na pozadí kanibalizmu či nekrofílie prináša témy, ktoré sú aktuálne pre našu spoločnosť, ale aj pre nás. Nie je však pre divákov ľahkým kinom. Nájdu sa v ňom kontroverzné scény ako sex s mŕtvolou, vyvrátenie ľudského oka, kúpanie sa v krvi alebo zjedenie človeka.

Jesse je mladé dievča, ktoré vstupuje poprvýkrát do modelingu, medzi svetlá reflektorov. Všetci sú jej krásou nadšení. To začne znepokojovať jej kolegyne, ktoré sa nevedia preniesť nad to, že umelá krása nie je všetko a niekto dokáže byť lepší ako ony. A to dokonca bez väčšej námahy. Aby to celé zvrátili, vymyslia si špeciálny rituál, ktorý aplikujú na Jesse.

Zrodenie národa / The Birth of a Nation (1915)

ČSFD: 71%

IMDb: 6,3/10

Na záver si dajme jednu lahôdku z čias, kedy iba vznikali prvé filmy, pretože filmové zákazy a kontroverzia nie sú ani ďaleka vecou iba dnešnej doby. Zrodenie národa z dielne Otca kinematografie Davida Work Griffita šokoval svojich divákov už pred viac ako sto rokmi. Ide však o film, z ktorého čerpajú aj dnes tí najväčší filmoví režiséri a majú sa stále čo učiť. Rok 1915, film dlhší ako tri hodiny a réžia, akú predtým nikto nevidel. A ani dlho po tom.

Zrodenie národa naplnilo kiná, no ľudia z premietaní odchádzali značne rozčúlení. Dôvodom bolo zobrazenie Ku-Klux-Klanu v pozitívnom svetle. Griffith to neurobil náročky, no napriek tomu bol súdený. Ako reakciu na tieto škandály vytvoril ešte výpravnejší a dlhší film s názvom Intolerancia, ktorý ukazuje štyri príbehy histórie, ktoré spája tematika nenávisti ľudstva.