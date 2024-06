Niečo také drzé od nich nik nečakal. Meghan a Harry sa rozhodli znova ignorovať kráľovský protokol a ľudí tým poriadne vytočili

Harry a Meghan sú označovaní za bezohľadných po tom, ako sa rozhodli ignorovať kráľovský protokol a strhli na seba pozornosť.

Kráľovský komentátor označil vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu za bezohľadných a niekoľkokrát ich obvinil z ignorovania kráľovského protokolu. Podľa Richarda Fitzwilliamsa, ktorý nedávno exkluzívne prehovoril pre denník The Mirror, „Sussexovci vždy bezohľadne ignorovali udalosti v diároch ostatných členov kráľovskej rodiny, pričom ignorovali protokol, ktorý im nevyhovoval.“

Strhávajú na seba pozornosť

Kráľovský komentátor mal pripravený aj príklad na takúto situáciu: Dodal: „Príkladom bolo zverejnenie upútavky na ich dokuseriál Harry a Meghan pre Netflix, ktorý sa časovo zhodoval s cestou Cambridgeovcov do Spojených štátov na udeľovanie ceny Earthshot v roku 2022.“

Rozhodol sa však prehovoriť až teraz, a to potom, ako Meghanina nová značka American Riviera Orchard cez víkend zdanlivo predstavila dva nové produkty v deň Trooping the Colour.

V sobotu sa konala slávnosť Trooping the Colour, ktorá je významnou každoročnou udalosťou, pri ktorej sa kráľovská rodina stretla, aby si narodeninovým sprievodom pripomenula oficiálne narodeniny kráľa. Zároveň to bolo prvé verejné vystúpenie princeznej Kate od začiatku liečby rakoviny. Podľa komentátora sa však Meghan rozhodla strhnúť pozornosť na seba. V to isté ráno sa totiž na internete objavili nové produkty American Riviera Orchard.

Vedeli, že budú mať mediálnu pozornosť

Harryho kamarát od roku 2007, Nacho Figueras, ktorý je hráčom póla, sa len niekoľko hodín pred sobotňajším Trooping the Colour podelil na sociálnych sieťach o to, že mu boli zaslané niektoré výrobky American Riveria Orchard. Hráč póla ukázal pohár malinového džemu a pohár psích sušienok.

Pán Fitzwilliams tento krok ďalej komentoval: „Zrejme boli práve uvedené na trh ďalšie dva výrobky, malinový džem a psie sušienky. Urobiť to v ten istý deň ako Trooping the Colour svedčí o veľmi naivnom prístupe k marketingu, pretože vedia, že novinári sledujú, čo robia.“ Zároveň dodal, že Meghan by mala robiť viac, ak chce, aby jej značka uspela.