NFT svojej vagíny vydražila za astronomickú sumu. Madonna sa vyjadrila k hejtu, peniaze pomôžu aj ukrajinských deťom

Pred niekoľkými dňami Madonna šokovala nepochybne kontroverznými NFT, ktoré ukazovali 3D detaily jej vagíny v plnej kráse. Spevácka ikona si napriek tomu za nimi stojí a tento umelecký počin obhajuje, píše NME. Niet sa čomu čudovať, triptych NFT sa napokon v aukcii vydražil za stovky tisíc dolárov, ktoré poputujú na charitatívne účely.

Ako sme vás informovali, po roku práce Madonna a Beeple – umelec, dizajnér a animátor v jednej osobe, vydali koncom minulého týždňa sériu trojice NFT s názvom Mother of Creation (Matka stvorenia), píše Designboom. Jej názov ju dokonale charakterizuje, pretože motív stvorenia vám okamžite udrie do očí. V ich hlavných úlohách totiž vystupovala vagína.

Kritiku prijala a snažila sa vysvetliť svoj postoj

V prvej animácii Madonne z intímnych partií vyrastá strom, v ďalšej jej odtiaľ vylietajú motýle a tretia je snáď najbizarnejšia zo všetkých – ukazuje vychádzajúce krvavé stonožky zo speváčkinej pošvy.

Keď sa NFT dostali na svetlo sveta, množstvo ľudí zostalo zaskočených. A svoju kritiku bez servítky vyjadrovali na sociálnych sieťach.

Podľa NME Madonna prijala túto kritiku, no snažila sa vysvetliť svoj postoj. „Robím to, čo robia ženy odjakživa, a teda rodím. Rodím umenie a kreativitu, bez ktorých by sme boli stratení,“ vysvetlila.

Za všetkým sa ukrýval dobrý úmysel

NFT putovali do dražby 11. mája prostredníctvom platformy SuperRare. Animácia Matka techniky sa vydražila za viac ako 135-tisíc amerických dolárov, Matka evolúcie za niečo cez 146-tisíc dolárov a víťazom aukcie o NFT s názvom Matka prírody sa stala ponuka vo výške 346-tisíc dolárov. Spolu sa tieto umelecké diela vydražili za viac ako 627-tisíc dolárov.

Tie nepôjdu do vrecka Madonny, ale poputujú tam, kde určite pomôžu. Konkrétne trom organizáciám, ktoré sa zaoberajú pomocou ženám a deťom postihnutým vojnou na Ukrajine, nadácii obhajujúcej obete násilia v Konžskej demokratickej republike a organizácii, ktorá poskytuje kaucie uväzneným opatrovateľkám, dodáva NME.

Nech teda samotné NFT spôsobili akokoľvek búrlivé reči, svojich nadšencov si našli a rovnako pomohli dobrej veci.