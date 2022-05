Z vagíny jej vyliezajú stonožky aj strom: Madonna pobúrila svojich fanúšikov kontroverzným NFT

NFT sa v poslednej dobe teší obľube. Vytvoriť triptych nezameniteľných tokenov sa rozhodla aj Madonna. Na tom by nebolo nič kontroverzné, jednoducho táto popová diva ide s aktuálnymi trendami. No ako uvádza The Independent, fanúšikovia zostali napriek tomu nepríjemne zaskočení. Dôvodom je, že ukazujú speváčkinu vagínu v plnej kráse.

Po roku práce Madonna a Beeple – umelec, dizajnér a animátor v jednej osobe, vydali sériu trojice NFT s názvom Mother of Creation (Matka stvorenia), píše Designboom. Jej názov ju dokonale charakterizuje, pretože motív stvorenia vám okamžite udrie do očí.

V hlavných úlohách vagína

Prvá animácia dostala meno Matka prírody a začína detailným záberom na Madonninu vagínu, z ktorej začne vyrastať strom. Ten sa napokon rozkonári a ožije zeleňou aj kvetmi. Druhá animácia Matka evolúcie ukazuje odlet motýľa opäť z jej pošvy, ktorý odštartuje celú smršť vylietavajúceho hmyzu.

Posledná animácia s názvom Matka techniky je snáď najbizarnejšia zo všetkých. Z Madonninej vagíny v nej vychádzajú krvavé robotické stonožky. Ako uvádza Designboom, jej myšlienkou je ale poukázať na to, že veda môže zrodiť svetlo sveta, ale iba ak sa používa so správnym vedomím. Animácie si môžete pozrieť na oficiálnej stránke Mother of Creation.

Práve prebieha aukcia

„Keď sme sa s Mikeom (Beeple) rozhodli pred rokom spolupracovať na tomto projekte, bola som nadšená z toho, že sa môžem podeliť o svoju víziu sveta ako matka a umelkyňa,“ opísala jeho vznik Madonna.

Výťažok z predaja NFT má poputovať na dobročinné účely, konkrétne organizáciám, ktoré sa venujú pomoci ženám a deťom po celom svete. Aukcia práve prebieha na tomto odkaze.

Podľa fanúšikov je to bizarné

The Independent upozornil na to, že fanúšikovia Madonny nie sú z tohto diela úplne nadšení. Práve naopak, množstvo z nich zostalo zaskočených. Jeden z nich napísal na Twitteri, že už nemôže byť nič bizarnejšie a ďalší sa na situáciu pozrel kriticky a uviedol, že nemá záujem vidieť 3D model akejkoľvek z Madoniných intímnych partií.

Nechýbali však ani narážky na jej vek. V jednom komentári užívateľ písal, že to prišlo o 20 rokov neskôr ako by bolo vhodné, ďalší dodal, že až o 45 rokov.

Trojica NFT vznikla pomocou 3D skenovania a pre Madonnu sú vyjadrením nie iba príchodu dieťaťa na svet, ale aj kreativity umelca. Ako aktuálne ukazuje aukcia, najviac peňazí sú ľudia ochotní zaplatiť za prvú animáciu a v tomto čase pri ňom svieti suma takmer 30-tisíc dolárov.