New York zahalil žltý dym: Ľudia nemajú vychádzať z domov, dôvodom je prírodná katastrofa

V posledných hodinách internet zaplavili zábery z New Yorku, ktorý bol zahalený žltým dymom. Ako uvádza TASR, dôvodom sú požiare — dym z lesných požiarov v Kanade sa totiž dostal až do New Yorku a štátu Connecticut, kde bola kvalita ovzdušia klasifikovaná ako „nezdravá“.

Úrady vyzvali ľudí, aby ostali doma

Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) klasifikovala kvalitu ovzdušia na veľkej časti severovýchodu USA ako „nezdravú“, najmä pre ľudí, ktorí už mali alebo majú problémy s dýchaním. Ministerstvo ochrany životného prostredia štátu New York vydalo zdravotné odporúčanie pre viaceré okresy New Yorku vrátane Bronxu a Queensu.

„Kvalita ovzdušia v New Yorku je dnes na úrovni ohrozujúcej zdravie,“ varoval na svojom účte na Twitteri lekár verejného zdravotníctva Lucky Tran a odporučil obyvateľom mesta, aby nosili rúška alebo respirátory, chránili sa pred dymom a obmedzili namáhavú fyzickú aktivitu vo vonkajšom prostredí. Úrady dokonca vyzvali ľudí s ochorením srdca alebo pľúc, deti a dospelých nad 65 rokov, aby radšej zostali doma.

Footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. pic.twitter.com/CksrnWCL8e — Koustuv 🇮🇳 🧭 (@srdmk01) June 8, 2023

Hmla by sa mala rozptýliť, ovzdušie je veľmi znečistené

Hoci sa v nasledujúcich dňoch hmla v New Yorku rozptýli, zlá kvalita ovzdušia bude pretrvávať až do konca týždňa, tvrdia meteorológovia z Fox News. Ako pripomenula agentúra Reuters, požiare sa aktuálne vyskytujú takmer vo všetkých desiatich kanadských provinciách a teritóriách, pričom najviac postihnutý je Québec, a to v dôsledku viacerých požiarov spôsobených bleskom.

Podľa webu IQAir je súčasná kvalita ovzdušia v New Yorku najhoršia spomedzi všetkých väčších svetových miest. Metropola USA za sebou nechala aj rôzne veľmi znečistené mestá Indie, Bangladéša či Iraku a Pakistanu.