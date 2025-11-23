Nespokojnosť aj vo vlastných radoch: Hlas chce od Šutaja Eštoka a Suska dôvody na zrýchlený legislatívny postup

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Tomáš očakáva, že ministri predložia argumenty, ktoré rýchly vznik úradu obhája.

Je potrebné vysvetliť dôvod skráteného legislatívneho konania k návrhu zákona o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Vyzval ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby tak urobili.

Reakcia generálneho prokurátora a potreba objasnenia

„Zachytil som vyjadrenie generálneho prokurátora, ktoré znamená, že nenapadá samotný zákon a samotné vytvorenie nového úradu, ale prekáža mu, respektíve nevidí dôvody na skrátené legislatívne konanie,“ uviedol Tomáš s tým, že vytvorenie nového úradu je spoločnou iniciatívou ministrov vnútra a spravodlivosti.

„Skrátené legislatívne konanie jednoducho treba vysvetliť,“ apeloval. Zároveň zopakoval, že nový úrad bude naďalej plniť svoju doterajšiu činnosť, bude chrániť. Pravidlá však podľa neho bolo treba nastaviť nanovo. Predpokladá, že v ďalšom legislatívnom procese sa vyjasnia.

Možné zmeny na Úrade podpredsedu vlády

Hovoril aj o Úrade podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Nevylúčil, že post podpredsedu tohto úradu by mohol byť „rozpustený“. Ako doplnil, plán obnovy končí koncom budúceho roka a agendu by mohli prevziať iné ministerstvá.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

V súvislosti s odvolaním Petra Kmeca (Hlas-SD) z postu podpredsedu vlády SR kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa rozhodol odvolať ho, aj keď vedel, že ide podať demisiu. Bolo to podľa neho nekorektné a porušila sa tak koaličná dohoda. „Ak máme mať dôveru voči sebe vzájomne v koalícii a nejaký rešpekt, tak potrebujeme dodržiavať koaličnú dohodu,“ apeloval Tomáš.

Reakcie na ďalšie politické otázky

Vo veci infringementu Európskej komisie voči Slovensku pre novelu Ústavy SR podotkol, že takýto proces sa viedol doteraz voči SR asi 63-krát. Na otázku, či súhlasí s výrokom štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera o tom, že by Ukrajina mala byť pod ruským vplyvom, reagoval, že nesúhlasí. Vyjadril aj podporu predsedovi Hlasu-SD Šutajovi Eštokovi. Ako dodal, téma, že by sa on sám mohol uchádzať o predsednícku stoličku v Hlase-SD, na stole nie je.

