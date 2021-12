Nepozerajte ich osamote a už určite nie v noci: Toto je 10 najlepších hororov roka 2021

Rok 2021 sa blíži ku svojmu koncu (pre niekoho konečne, iní sa zas čudujú, kam tak rýchlo stihol zbehnúť) a to poskytuje priestor nejednému z nás začať bilancovať. Tak ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli zhodnotiť filmový a seriálový rok 2021 tradičným výberom toho najlepšieho, čo vo svetovej kinematografii vyšlo.

Samozrejme, na rebríček tých najlepších filmov si ešte chvíľku počkáte, svoj zreteľ sme sa totiž najskôr rozhodli zamerať aj zvlášť na niektoré žánre. Dnes sa pozrieme na to, čo dobrého a najlepšieho vzniklo v tom hororovom.

Aj rok 2021 bol nemálo poznačený celosvetovou pandémiou a kiná kde-tu po svete (vrátane Slovenska) stále nefungujú v plnom režime (ak vôbec). Aj napriek mnohým obmedzeniam a pomoci streamovacích služieb však boli uvedené vydarené aj menej vydarené hororové snímky. Toto sú tie najlepšie z nich.

V/H/S/94 – 53 %

Náš výber toho najlepšieho začíname nie práve najlepšie hodnoteným hororom, ktorý je už štvrtým v poradí pomerne úspešnej poviedkovej série. V/H/S/94 sa síce musel uskromniť s nízkymi hodnoteniami medzi česko-slovenskými divákmi, stále má ale čo ponúknuť a niektoré z jeho príbehov skutočne prekvapia najmä počtom „ľakačiek“.

Tvorcovia opäť stavili na istotu a predostreli 4 samostatné poviedky, ktoré si diváci, teda „hlavní hrdinovia“ (ne)chcene pozrú na nájdených starých videokazetách. Tentokrát ich nie úplne náhodne objaví elitná jednotka, ktorá prichádza do opusteného skladu, kde ich zaviedlo vyšetrovanie hromadnej samovraždy členov kultu.

Napätie (The Power) – 53 %

Solídny a zaujímavý hororový príbeh, aj keď opäť s rozporuplným prijatím od divákov, dokázala predostrieť aj debutantka vo filmárskom priemysle – scenáristka a režisérka Corinna Faith. Tá dostala príležitosť pretaviť na hraný horor svoj vlastný scenár k filmu odohrávajúcom sa v Londýne v roku 1973.

Hlavnou hrdinkou je nevinná zdravotná sestra Val, ktorá začína svoju kariéru v zanedbanej Východnej londýnskej kráľovskej nemocnici. Sirota, ktorá vždy chcela byť sestričkou, verila, že pomáhať iným je to najlepšie, čo môže človek robiť. Jej naivné ilúzie sa ale začnú rozpadať po príchode na nové pracovisko, kde jej prísna vrchná zdravotná sestra vysvetlí, aké všetky pravidlá musí dodržiavať. Jedným z nich je, že sa Val musí svojej práci úplne odovzdať a obetovať. Keďže Británia sa akurát vtedy pripravuje na veľký výpadok elektriny, väčšina pacientov z polorozpadnutej nemocnice bola premiestnená inam, čo si Val myslela, že je dobrým znamením toho, že bude mať menej práce. Opak je však pravdou – svetlá zhasnú, nemocnicu pomaly zalieva tma meniaca sa v absolútnu temnotu. A v tej sa ukrýva desivé a neľudské zlo. Val postupne zisťuje, že jej nevinnosť je presne to, čo toto všetko prebudilo.

Klasický horor (Una classica storia dell’orrore) – 56 %

Európska produkcia pod streamovacím gigantom Netflix taktiež v roku 2021 nezaháľala a ponúkla milovníkom hororov rovnako zaujímavý námet. Taliansky projekt s názvom Klasický horor predostiera príbeh pätice priateľov, ktorí cestujú karavanom. Ich cesta sa ale zmení na boj o život, keď v tme narazia do stromu. Po prebudení zisťujú, že sa ocitli uprostred ničoho a cesta, po ktorej pôvodne išli, zmizla a všade navôkol nich je len hustý a zdanlivo nikde nekončiaci les s tajomnou drevenou chatrčou uprostred. Pomoc sa teda rozhodnú vyhľadať v nej, no čoskoro zisťujú, že ide o sídlo kultu, z ktorého doslova mrazí v kostiach.

Klasický horor predstavuje klasickú hororovú zápletku, ktorá nijak neprekvapí a ani nenadchne, no vidieť ju je skutočným pôžitkom. Pravý hororový fanúšik si totiž istotne všimne vplyvy iných slávnych hororov, ktorými je tento taliansky film doslova prešpikovaný. Tunajším divákom sa film páčil na 56 %, čo nie je extrémne veľa, ale ani extrémne málo. Nás snímka celkom zaujala, aj keď sme už na ňu, popravde, aj zabudli. Nájdete ju na Netflixe s českými titulkami.

Wrong Turn – 58 %

Hororový žáner v poslednom období zažíva akýsi boom remakov a rebootov, teda reštartov už známych hororov. Jedného takého sa dočkal aj vydarený horor Pach krvi (Wrong Turn) z roku 2003. Tak ako pri väčšine, ani tu to zrejme nevyšlo úplne podľa predstáv tvorcov (aspoň teda čo sa týka výsledných diváckych reakcií na hotové dielo), no za zhliadnutie po niekoľkých nevydarených pokračovaniach nový Wrong Turn v réžii Mikea P. Nelsona skutočne stojí.

Partia kamošov sa v novom filme vydá na výlet do hôr. Zo začiatku ide všetko podľa plánu, no po slede hrôzostrašných udalostí zisťujú, že v lese nie sú sami.

Paranormal Activity: The Next of Kin – 58 %

A opäť ďalší pokus o reštart úspešnej značky. Ak ste si mysleli, že tvorcovia Paranormal Activity už prestali chrliť jedno pokračovanie za druhým, ste na omyle. Po niekoľkých nevydarených sequeloch ale tento rok prišiel na rad celkom zaujímavý pokus, ktorý si vašu pozornosť zaslúži.

V Paranormal Activity: Next of Kin sa skupina troch priateľov vydáva do komunity Amišov nakrúcať dokument o ich živote. Po čase ale zisťujú, že ich návšteva nebola až tak obyčajná a v komunite sa dejú ďaleko horšie veci, než v aké dúfali.

Aj keď je nový diel série opäť len ďalším zo zabudnuteľných, patrí k tým najlepším, aké z nej vzišli. Príbehom aj kvalitou spracovania.

Muž v temnote 2 (Don’t Breathe 2) – 62 %

Ako sme spomínali, rok 2021 prial najmä hororovým pokračovaniam a jedno z tých vydarenejších sme v našich kinách mohli vidieť počas leta. Išlo o pomerne očakávaný sequel k veľmi pozitívne prijatému a nenápadnému hororu, ktorý k nám dorazil pod distribučným názvom Muž v temnote, na českom trhu ho diváci poznajú ako Smrt ve tmě.

Jednotka ponúkla neokukanú zápletku, v ktorej sa trojica mladých zlodejíčkov rozhodne vykradnúť domov slepého muža. To ale ešte netušia, že s ním je neradno sa zahrávať. Očakávalo sa teda, že pokračovanie prinesie rovnako zaujímavý príbeh ako jednotka, a to sa napokon, no s odretými ušami aj podarilo.

Muž v temnote 2 sa odohráva niekoľko rokov od udalostí prvej snímky a onen spomínaný slepec teraz žije v tichom ústraní a snaží sa na svoj obraz vychovať aj malé dievčatko. Jeho zdanlivo pokojný život však už čoskoro dostihnú hriechy vlastnej minulosti. Prežije toto stretnutie nebezpečný slepec alebo tí, ktorí sa mu prišli pomstiť?

Parožie (Antlers) – 65 %

Ešte pred samotným uvedením v kinách o tomto horore mnohé zahraničné médiá hovorili ako najdesivejšom filme, aký sa na trhu v roku 2021 objaví. Úplne do bodky to tvorcovia nesplnili, no divákov ani veľmi nesklamali. Parožie nakrútené na motívy krátkej poviedky totiž hororovým nadšencom ponúklo naozaj zaujímavý námet.

Dej filmu sa odohráva v zapadnutom mestečku v Oregone, kde sa stredoškolská učiteľka a jej brat, miestny šerif, zapletú s jedným zo študentov. Jeho temné tajomstvá však vedú až k desivému stretnutiu s mýtickou bytosťou, ktorá v meste žila ešte dávno pred nimi.

Horor Antlers zaujal komornou atmosférou a správnou dávkou napätia, ktoré sa v niektorých momentoch dalo doslova krájať.

V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol (The Conjuring: The Devil Made Do It) – 66 %

Aj keď je najslabší zo série, cieľovka to tvorcom odpustila. Aj (zatiaľ) posledný The Conjuring rozoberal jeden zo skutočných prípadov slávnej dvojice vyšetrovateľov paranormálnych javov Eda a Lorraine Warrenovcov.

Tentokrát rozoberajú skutočný prípad vraždy, ktorú vykonal mladík a jeho obhajoba pred súdom bola postavená na tom, že v čase jej vykonania bol posadnutý diablom. Koľko je na tom pravdy a koľko si tvorcovia len kvôli ľakačkovým scénam vymysleli, je otázne. Viac o tomto sa dočítate v našom staršom článku. Vzhľadom na hodnotenia česko-slovenských divákov patrí hororu V zajatí démonov 3 tretie miesto, aj keď bol zatiaľ najslabším článkom tohto hororového univerza.

Vtelenie zla (Malignant) – 69 %

S predchádzajúcim filmom má snímka Vtelenie zla spoločného menovateľa. Tým je režisér James Wan, ktorý za zrodom univerza The Conjuring stál. Po 5-ročnej prestávke od režírovania hororov prišiel s novým nápadom, od ktorého mali mnohí veľké očakávania, no napokon zostali sklamaní.

Hlavnou hrdinkou je mladé dievča menom Madison, ktorú ťažia desivé nočné mory. V nich neustále máva hrôzostrašné vízie vrážd. Čo je ale na tom všetko ešte horšie, nejde o obyčajné sny – k vraždám skutočne dochádza.

Vtelenie zla nie je najlepším počinom Wana, no ani tým najhorším, no publikum tento horor rozdelil na dva protichodné tábory. Do ktorého patríte vy?

Posledná noc v Soho (Last Night In Soho) – 71 %

No a čo ten najlepší hororový počin? Meno Edgar Wright už dávno nie je známe len filmovým fajnšmekrom. Tento 47-ročný britský režisér stál za viacerými obľúbenými projektmi (Shaun of the Dead či Baby Driver) a jeho nedávny hororový počin vzbudil taktiež nemalú porciu pozornosti. Napokon sa mu podarilo nielen zrežírovať, ale aj napísať jeden z najlepších filmových počinov nielen v hororovom žánri, ale za rok 2021 vôbec.

Hlavnou hrdinkou tohto filmu je študentka módneho návrhárstva, ktorá sa presťahovala z ospalej anglickej dedinky do metropoly Spojeného kráľovstva. No a už len samotný pobyt v rušnom Londýne dokáže so psychikou mladej a životom neoťukanej dievčiny zamávať. Omnoho viac ju ale ovplyvňujú jej „nočné dobrodružstvá“, ktoré zažíva po tom, čo zaspí v prenajatej malej izbe. V snoch sa totiž vracia do 60. rokov, do slávnej londýnskej štvrte Soho a nočného klubu Café De Paris, kde sa stretáva s talentovanou speváčkou a tanečníčkou, ktorá je už len krôčik od toho, aby sa stala hviezdou. Stretnutia v snoch však neustále naberajú na intenzite a mladá dedinčanka si začne uvedomovať, že možno nie sú až neskutočné a tajomná speváčka je možno skutočnou osobou, ktorá volá o pomoc. A dievčina sa ju rozhodne zachrániť, čo bude mimoriadne nebezpečné.