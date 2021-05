Najočakávanejší horor roka prichádza: Režisér prezradil, že najdesivejšiu scénu nakrútili podľa skutočného príbehu

Hororová séria The Conjuring patrí k tým najúspešnejším „hororovým svetom“, ktoré súčasná kinematografia ponúka. Doposiaľ vznikli dva diely a niekoľko spin-offov, ktoré už čoskoro doplní tretí diel. Ten bude opäť vychádzať zo skutočných udalostí, no tvorcovia aj tentokrát príbeh doplnia aj o vlastné zvraty. Jedna konkrétna scéna je však kompletne inšpirovaná skutočnosťou, píše web Insider.

Už v júni sa do kín dostane dlho očakávaný tretí diel hororovej série The Conjuring. Ten v slovenskej distribúcii ponesie názov V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu Diabol (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) a ako to celé napovedá, opäť raz budeme svedkami vyšetrovania prípadu posadnutia nevinného človeka nadprirodzenými silami.

Návrat manželov Warrenovcov

V centre diania bude opäť stáť manželská dvojica vyšetrovateľov nadprirodzených javov Ed (hrá ho Patrick Wilson) a Lorraine Warrenovci (hrá ju Vera Farmiga) a jeden z ich najzaujímavejších prípadov kariéry.

Tým bol prípad chlapca údajne posadnutého démonom, ktorého sa z neho počas rituálu exorcizmu podarilo dostať, no následne sa prevtelil do tela iného muža. Ten pod nadvládou démona mal niekoho zabiť a následne bol obvinený z vraždy. Samozrejme, manželská dvojica bola v skutočnom živote pri exorcizme aj na súdnom pojednávaní.

V histórii amerického súdnictva išlo v 80. rokoch o vôbec prvý prípad, kedy sa obvinený snažil obhájiť tým, že ho k vražde naviedol démon v jeho tele. Dvojica manželov-vyšetrovateľov nadprirodzených javov sa tak snaží všetkým dokázať, že obvinený si nevymýšľa a skutočne bol posadnutý neviditeľnými a zlými silami.

Horor plný desivých scén inšpirovaných skutočnosťou

Tak ako v predchádzajúcich dieloch, aj v tom treťom tvorcovia vychádzali zo skutočných udalostí a prípadov, ktoré manželia Warrenovci počas svojej kariéry vyšetrovali. The Conjuring 3 však opäť bude pracovať aj s vlastnou fantáziou a mnohé si dovymýšľa. Nie však v jednej konkrétnej scéne, ktorá je podľa režiséra filmu Michaela Chavesa celá inšpirovaná skutočnosťou a dokonca ju považuje za najdesivejšiu v celom filme vôbec.

Konkrétne išlo o moment, kedy malého chlapca, Davida Glatzela (vo filme ho hrá Julian Hilliard), ako prvého démon posadol. To sa malo udiať vďaka vodnej posteli. Rodina Glatzovcov sa presťahovala do nového domu, v ktorom po predchádzajúcom majiteľovi zostalo niekoľko vecí, vrátane vodnej postele. „Na nej bola jedna veľmi čudná škvrna a mnohí veria, že práve ta bola zodpovedná za to, že chlapca démon posadol,“ povedal režisér snímky.

No a práve moment posadnutia tvorcovia detailne ukážu a pokúsia sa ním divákov vydesiť. Či sa im to ale naozaj podarí, uvidíme až neskôr.

Horor V zajatí démonov 3 uvedie štúdio WarnerBros. v kinách a na streamovacej službe HBO Max exkluzívne už 4. júna 2021. U nás sa filmu dočkáme o deň skôr vďaka distribučnej spoločnosti Continental film, a to už 3. júna 2021.