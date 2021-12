Sú rovnako dobré či dokonca lepšie ako Squid Game. 10 juhokórejských seriálov na Netflixe, ktoré stojí za to vidieť

Populárna streamovacia služba Netflix s uvedením juhokórejského hitu Squid Game doslova trafila klinec po hlavičke. Seriál sa dočkal nemalého úspechu a stal sa najsledovanejším seriálovým projektom, aký kedy Netflix uviedol. Nielen tento jeden juhokórejský seriál však možno na streamovacej platforme nájsť. V knižnici ich sú desiatky a tieto by ste mali vidieť.

Peklo (Hellbound)

Náš výber juhokórejských seriálov, ktoré by ste mali vidieť, začíname novinkou, ktorú Netflix uviedol len nedávno a mnohí ju prirovnávali práve ku Squid Game. Samozrejme, nie čo týka príbehu, ale návykovosti. V konečnom dôsledku sa ale síce seriál Hellbound ocitol na popredných priečkach sledovanosti netflixových diel, až toľkých kvalít, ako jeho slávnejší a nedávno uvedený predchodca, nedosahuje.

Ten 6-dielny seriál sleduje príbeh skupiny ľudí, ktorá uteká pred hrozivou silou. Na Zemi sa totiž z ničoho nič začnú objavovať bytosti z iného sveta. Tie posielajú ľudí do pekla, čo, samozrejme, mnohí nechcú ani za svet prijať. Jedna náboženská skupina ale tvrdí, že ide o božskú spravodlivosť.

Hellbound je seriálom, ktorý mieša žánre dráma, horor a fantasy a užijú si ho aj tí, ktorí zväčša podobné námety nemusia. Nedajte sa ale odradiť hodnoteniami na filmových weboch. Na takom ČSFD mu diváci udelili len 59 % (samozrejme, zatiaľ).

Modrá až na kosť (My Name)

Tento seriál bol uvedený len pár týždňov po tom, čo Squid Game zobral Netflix doslova útokom. Mnohí ho preto práve k tomuto seriálu aj prirovnávali.

Netflix (ešte stále relatívne novinku) My Name opisuje ako „akčnú noir sériu“ plnú napätia a temnej atmosféry. Hlavnou hrdinkou je mladá žena, ktorej pred jej vlastnými očami zavraždia otca. Po tejto hrozivej udalosti sa rozhodne opustiť svoj doterajší život a pridá sa na stranu kriminálnikov. Sleduje tým len jednu vec – chce sa infiltrovať do mafiánskeho podsvetia a takýmto spôsobom sa v utajení dostať do radov polície, aby našla a zničila toho, kto jej otca zabil.

Narozdiel od novinky Hellbound, seriál My Name zaujal tunajších divákov o čosi viac. Na ČSFD tejto 8-dielnej akčnej dráme udelili používatelia hodnotenie 81 %.

Dotkni sa mojich rán (It’s Okay to Not Be Okay)

Nielen s akčnými a špeciálnymi efektami nabitými námetmi má však Južná Kórea v celosvetovom meradle úspech. Veľmi dobre si dokáže poradiť aj s inou žánrovkou.

16-dielna oddychovka nám predstaví príbeh dvoch mladých ľudí. Ona píše knižky pre deti a má poruchu osobnosti, on sa stará o svojich pacientov v psychiatrickej liečebni. Samozrejme, ako sa na správnu komediálnu drámu patrí, osud (alebo lepšie povedané scenáristi) to všetko zariadil tak, aby sa stretli a dostali príležitosť zahojiť si svoje zranené duše.

It’s Okay to Not Be Okay sa tiež stretol s nemalým úspechom nielen na americkom, ale aj tunajšom trhu. V hodnoteniach medzi česko-slovenskými divákmi na ČSFD prevažujú tie 4- a 5-hviezdičkové, celkovo tento minuloročný hit zozbieral až 84 % a nachádza sa aj medzi 500 najlepšími seriálmi vôbec!

Sladký domov! (Sweet Home)

Južná Kórea je známa svojimi prepracovanými mytológiami vo filmoch i seriáloch. Tamojší tvorcovia sa neboja experimentovať absolútne s ničím a podobne je to aj v prípade taktiež veľmi sľubne prijatého hororového počinu s anglickým distribučným názvom Sweet Home.

Tento seriál nám predstavuje svet inak, ako ho poznáme. Ľudia v ňom sa menia na krvilačné monštrá a všade navôkol rozosievajú skazu. Hlavnými hrdinami sú zúfalý tínedžer a jeho susedia z vedľajšieho bytu, ktorí bojujú v tomto svete o prežitie a snažia sa pritom zostať ľuďmi. Tento originálny námet si od používateľov ČSFD získal hodnotenie 67 %. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Kráľovstvo zombie (Kingdom)

A ešte jedna hororová dráma podobná The Walking Dead, no celkom iná a dokonca aj lepšie hodnotená (na ČSFD má tento seriál až 83 % a patrí jej 279. miesto medzi najlepšími seriálmi).

Dej seriálu nás zavádza do kráľovstva, v ktorom sa začali šíriť veľmi zvláštne zvesti. Kráľ je vážne chorý a korunný princ sa stáva jedinou nádejou ľudu. Ten bojuje proti záhadnej chorobe, ktorá krajinu postupne pohlcuje a ničí.

Nevertheless

Už sme spomínali, že Juhokórejcom sa darí aj v odľahčenejších žánroch. Podobný úspech sa im podarilo nadviazať aj pri romantickej 10-dielnej dráme s anglickým distribučným názvom Nevertheless.

Seriál predstavuje príbeh študentky umeleckej školy, ktorá už na lásku priveľmi neverí. Keď však o ňu začne prejavovať záujem jej očarujúci spolužiak, čo veľmi rád flirtuje, rozhodne sa mu dať šancu. Nie je z toho úplná láska, no pozitíva pri kamarátstve s výhodami značne prevažujú nad negatívami. Tento seriál je inšpirovaný komiksovou predlohou.

Záhadný lovec (The Uncanny Counter)

Spomína si ešte niekto na americké seriály určené mladšiemu publiku Supernatural či Teen Wolf? Niečo obdobné vzniklo aj v Južnej Kórei.

16-dielny mysteriózny seriál The Uncanny Counter predstavuje skupinu hlavných hrdinov, ktorí cez deň predávajú cestoviny a v noci pracujú ako lovci duchov. Hovoria im lovci a svoje zvláštne a nadprirodzené schopnosti využívajú najmä na ochranu ostatných ľudí, teda bežných smrteľníkov, pred zlými démonmi.

Vincenzo

A čo tak nejaké juhokórejské krimi? Nie, ani tento žáner tamojším seriálovým tvorcom nie je cudzí. Netflix tento seriál uviedol koncom februára 2021 a taktiež tunajších divákov nemálo svojimi kvalitami zaujal (hodnotenia na ČSFD ukazujú 80 %).

Hlavným hrdinom tejto komediálnej krimi drámy (má až 20 epizód) je kórejsko-taliansky právnik pracujúci pre mafiu. Ten sa rozhodne, že pri návšteve svojej rodnej krajiny dá mocnému korporátu „ochutnať z ich vlastnej polievočky“ a tentokrát sa aspoň raz postaví na stranu spravodlivosti.

Nemocničný playlist (Hospital Playlist)

V juhokórejskej kinematografii možno nájsť skutočne všeličo, drámy z lekárskeho prostredia nevynímajúc. Už vás nebaví 18 sérií kultových amerických Chirurgov (Grey’s Anatomy) a 15 sérií rovnako kultovej a oceňovanej Pohotovosti (ER) vám už prišlo priveľa? Nekonečné reprízy Dr. Housa (House, M.D.) vám už tiež idú hore krkom? Tak skúste dve série (celkovo 24 epizód) tohto lekárskeho seriálu.

Hospital Playlist predstavuje skupinu piatich lekárov, ktorí každý deň v práci prežívajú prakticky to isté – zachraňujú životy, privádzajú na svet tie nové a riešia osobné problémy. Toto všetko – tak ako akýkoľvek iný seriál z nemocničného prostredia – musia riešiť. Tentokrát tu ale nečakajte zamilované americké, ale ázijské tváre. Tento seriál má dokonca aj pomerne vysoké hodnotenia na ČSFD – až 85 %.

Squid Game

Áno, musel tu byť, pretože mániu okolo juhokórejskej tvorby viac-menej dostal na vrchol. Squid Game, veríme, predstavovať netreba – o tomto seriáli sa písalo azda na všetkých frontoch. Viac sa dozviete napríklad v našich predchádzajúcich článkoch a na sledovanie prvej 9-dielnej série vás naláka trailer nižšie.