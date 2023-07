Neobjavil sa v Priateľoch náhodou: Nebudete veriť, komu veľký porcelánový pes v skutočnosti patril

Veľký, biely a gýčový, no nepochybne ikonický a veľmi ľahko zapamätateľný. Aj takýmito prívlastkami by sa dala nazvať rekvizita porcelánového psa, ktorý sa v sitkome Priatelia (Friends) objavil v byte Joeyho a Chandlera. Tvorcovia seriálu si rekvizitu nedali vyrobiť, dostali ju do daru a nebudete veriť, komu v skutočnosti patrila.

Ako píše web Cheat Sheet, mal dokonca aj meno – Pat a ako zo sitkomu vieme, objavil sa v ňom po tom, čo si ho Joey (Matt Le Blanc), aj spolu s ostatnými zbytočnosťami zadovážil z prvého honoráru za účinkovanie v seriáli Dni nášho žitia (Days of Our Lives).

Neskôr sa ale stalo to, že tvorcovia seriálu postavu Dr. Draka Ramoraya zabili a Joey zostal na mizine. Zbavil sa teda všetkých nakúpených vecí, no nie porcelánového psa.

Ten sa potom ešte z času na čas v sitkome objavil, dokonca aj v posledných epizódach. Čo však už v seriáli spomenuté nebolo, bolo meno skutočného majiteľa, respektíve majiteľky tejto rekvizity.

Bola ňou herečka Jennifer Aniston, teda predstaviteľka Rachel. Tá ho tvorcom venovala po tom, čo ho sama dostala do daru od svojej dobrej priateľky. Dôvodom bolo práve účinkovanie v Priateľoch a Anistonovej mal porcelánový pes priniesť šťastie aj pri ďalších veľkých filmových či televíznych úlohách.