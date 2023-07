Turecký Rambo, aj najhoršie snímky všetkých čias: Toto je 10 najrozporuplnejších filmov podľa Slovákov a Čechov

Väčšina filmových rebríčkov, na ktoré možno na webe natrafiť, je tvorená z dobrých, resp. zlých filmov. Len máloktorý sa ale pozrie na filmy, ktoré sú dobré a zlé zároveň a fanúšikovia kinematografie sa nevedia zhodnúť na tom, ktorý názor je vlastne správny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Práve rebríček takýchto filmov má aj populárny portál Česko-slovenská filmová databáza (ČSFD). Na základe údajov z hodnotení jednotlivých snímok registrovanými používateľmi webu, zostavila ČSFD rebríček najrozporuplnejších filmov všetkých čias. A možno prekvapí, že sa v ňom nachádzajú aj súčasné kinohity. Ako sa ale rebríček zostavuje a na aké ďalšie dáta sa berie v tomto prípade ohľad?

Ako ČSFD uvádza vo svojej používateľskej sekcii, rebríček najrozporuplnejších filmov je tvorený dvomi dôležitými premennými: percentuálne hodnotenie spriemerované z hodnotení používateľov, no veľmi veľkú váhu má podľa ČSFD aj počet týchto hodnotení.

Populárny filmový portál to vysvetľuje najmä tým, že film s hodnotením 90 %, čo je hodnota spriemerovaná z 10-tisíc používateľských hodnotení, má väčšiu váhu, ako film, ktorý nazbieral hodnotenie 90 %, no toto číslo vzišlo z hodnotenia 10 používateľov.

„Význam tohto algoritmu je jednoduchý – keby sa bral ohľad len na celkové percentuálne hodnotenie bez ohľadu na počet jednotlivých hviezdičkových hodnotení, na popredné priečky rebríčkov by sa dostali filmy a seriály, ktoré videla len veľmi malá vzorka používateľov, a ktoré teda nemožno zodpovedne odporúčať,“ vysvetľuje ČSFD.

A na ktorých snímkach sa teda Slováci a Česi nevedia zhodnúť, či sú dobré alebo zlé? Prvá desiatka možno niektorých prekvapí, sú v nej totiž aj filmy, o ktorých ste možno nepočuli, no oplatí sa ich vidieť.

#10 Troll 2 (1990)

Jednou z najväčších zaujímavostí tohto filmu nie je to, že kvalitou príliš neprekypuje, no najmä to, že marketing k projektu bol založený na klamlivej kampani. Totižto produkčný tím sa rozhodol, že svoj (ne)vydarený počin spropaguje ako pokračovanie k pomerne úspešnému béčkovému hororu Troll z roku 1986, aj keď Troll 2 s ním nemá absolútne nič spoločné, pretože vznikal pod názvom Goblins.

Taliansko-americká snímka rozpráva príbeh malého Joshuu Waitsa, ktorý sa snaží zachrániť svoju rodinu po tom, čo ho zo záhrobia kontaktuje zosnulý dedko. Mestečko Nilbog, v ktorom trávia rodinnú dovolenku, ovládli zlí škriatkovia. Tí premieňajú ľudí na rastliny, aby ich mohli skonzumovať.

#9 Plán 9/Plan 9 from Outer Space (1959)

Ak si niekto niekedy myslel, že žiadnemu filmárovi nenapadlo spojiť subžánre hororových a sci-fi filmov o mimozemšťanoch a krvilačných zombie, pravdepodobne nikdy nevidel a asi ani nepočul o kultovom filme ešte kultovejšieho režiséra Edwarda D. Wooda. Jeho Plán 9 totiž kombinuje to, čo sa zdá byť neskombinovateľné.

Ústrednou postavou je pilot Jeff Trent, ktorý počas bežného letu natrafí na kozmickú loď patriacu mimozemšťanom z ďalekej planéty. Tí prišli na Zem, aby zabránili ľudskej rase v zostrojení zbrane, ktorá by mohla úplne zničiť celý vesmír. Keď ale všetky pokusy o nekonfliktné riešenie situácie zlyhajú, pristúpia mimozemšťania k radikálnemu riešeniu – použijú Plán č. 9. Ten spočíva v oživení všetkých mŕtvych obyvateľov Zeme a s pomocou takejto armády chcú ľudstvo poraziť a navždy ho zastaviť.

#8 Rampage (1986)

Turecká odpoveď na amerického Ramba? Áno, niečo také naozaj existuje. Jeden z klenotov béčkovej tureckej produkcie – aj tak by sa dal nazvať film z roku 1986 s pôvodným názvom Korkusuz, ktorý Američania premenovali na Rampage. Lacná náhrada bez akéhokoľvek scenára, špeciálnych efektov a väčšieho rozpočtu bola hotová v priebehu 10 dní.

Film je zasadený do neľútostných bojov medzi Turkami a Kurdmi. Únosy a vraždy sú prakticky na dennom poriadku a turecká armáda si s touto situáciou nevie nijak poradiť. Na pomoc však prichádza Serdar, jediný, kto dokáže zastaviť Kurdov a ich vodcu Ziyau.

Zaujímavosťou je, že žiadna akákoľvek filmová kópia či negatív snímky neexistujú. Film je len na Betamax kazete, ktorú pripravila turecká televízia.

#7 Malá morská víla/The Little Mermaid (2023)

Keď Disney začal so živými remakami svojich kultových animákov, fanúšikov štúdia to rozdelilo na dva tábory. V jednej skupine ale členov pribúda a zrejme nebude prekvapením, že to budú hejteri.

Hraná Malá morská víla, ktorá si premiéru odbila len pred pár týždňami, na seba strhla nemalú porciu mediálnej pozornosti najmä po tom, ako sa tvorcovia rozhodli ignorovať pôvodnú animovanú predlohu a hlavnú hrdinku tu stvárňuje herečka s latinskými koreňmi. To, samozrejme, diskutéri na sociálnych sieťach dali producentom poriadne vyžrať a možno aj preto si snímka nepočína v kinosálach úplne najlepšie. No a vysvetľuje to aj tie rozporuplné hodnotenia. Ozvali sa ale aj názory, že aj napriek mnohým prešľapom je filmová Ariel naozaj vydarená a vidieť sa ju oplatí.

#6 Robot Monster (1953)

A ďalšie kultové béčko, ktoré priniesla kinematografia v 50. rokoch 20. storočia. Robot Monster je pomerne častým filmom premietaným na rôznych filmových festivaloch a my sa ani nečudujeme.

Sci-fi film režiséra Phila Tuckera mnohí filmoví nadšenci označujú za film taký zlý, až si zaslúži všetku pozornosť. Toto dielo totiž už dlhé roky nesie prívlastok jedného z najhorších filmov, aké kedy v kinematografii vznikli a negatívne reakcie divákov i kritikov jeho režiséra údajne dohnali až k pokusu o samovraždu zastrelením. Spúšť ale nestlačil.

Film je o mimozemšťanovi, ktorý vyzerá ako gorila s potápačskou helmou na hlave (asi nikoho neprekvapí, že snímka mala taký malý rozpočet, že režisér túto úlohu ponúkol hercovi Georgeovi Barrowsovi len preto, že on sám kostým gorily vlastnil). Ten mal za úlohu zlikvidovať všetku populáciu na Zemi, no svoju misiu do zdanlivého konca nedotiahol. Šiestim špekulantom sa totiž podarilo prežiť. Jeho úlohou je tak zamerať sa na ich slabiny, a doviesť svoju misiu do úspešného konca.