Nenechal sa odradiť: Hlúpy turista chcel objať fontánu, prúd vody ho vystrelil do vzduchu, skončil v nemocnici

Už snáď ani niet historickej pamiatky, ktorú by sa turisti nepokúsili poškodiť. Vyrývajú do nich svoje mená, prekračujú medze a lezú do svetoznámych fontán alebo ich opitých musia zachraňovať z Eiffelovej veže. Tohto turistu ale vlastná hlúposť dobehla po tom, ako sa pokúsil objať fontánu.

Fontána ho vystrelila do vzduchu, dopadol na betón

Mladého muža v Ženeve previezli do nemocnice po pomerne prudkom strete s jednou z najznámejších ženevských pamiatok, fontánou Jet d’Eau. Ako informuje BBC, muža, ktorého meno nebolo zverejnené, vystrelila do vzduchu obrovská sila fontány Jet d’Eau a následne dopadol na betón pod ňou.

Pre lepšiu predstavu, Jet d’Eau nie je len taká obyčajná fontána. Za sekundu vypustí 500 litrov vody, a to až do výšky 140 metrov. Prúd vody dosahuje rýchlosť takmer 200 kilometrov za hodinu. Mladý muž, pravdepodobne vo veku 20 rokov, údajne preliezol zábrany, ktoré obklopujú fontánu. Z nejakého dôvodu sa potom pokúsil položiť tvár na trysku, z ktorej sa valila voda, okamžite ho odhodilo dozadu.

🇨🇭💧FLASH | Un jeune homme a été conduit à l’hôpital après avoir placé sa tête sur le Jet d’eau de #Genève. 👉 Les 500 litres par seconde propulsés à 200 km/h l’ont projeté à plusieurs mètres de hauteur avant qu’il ne retombe sur le sol. pic.twitter.com/9fucsf4vG4 — Cerfia (@CerfiaFR) August 23, 2023

Fontánu museli dočasne odstaviť

Mladík sa nenechal odradiť a priblížil sa k fontáne druhýkrát, píše All That Is Interesting. Tentoraz sa pokúsil obopnúť ju rukami, no sila vody ho rýchlo vymrštila do vzduchu. Zrútil sa na neďaleký betónový chodník a potom sa na prekvapenie okoloidúcich ponoril do Ženevského jazera, kým ho miestne úrady prišli vyzdvihnúť a odviezť do nemocnice.

Policajti museli švajčiarsku elektrárenskú spoločnosť (SIG), ktorá fontánu prevádzkuje, požiadať o jej dočasné odstavenie. Tá sa rozhodla, že veci nenechá len tak a na muža plánuje podať sťažnosť za neoprávnené vniknutie. Zdravotný stav mladíka v súčasnosti nie je známy.

Jet d’Eau, čo v doslovnom preklade znamená „vodný prúd“, je súčasťou panorámy Ženevy už od 19. storočia a odvtedy patrí k najznámejším dominantám mesta.