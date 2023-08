Bezohľadný čin hlúpej turistky všetkých šokoval: Vliezla do ikonickej rímskej fontány, aby si nabrala vodu do fľašky

Každý zákaz má pri kultúrnej pamiatke svoj zmysel a opodstatnenie. Niektorí ľudia si ale myslia, že to, čo chcú, je to najdôležitejšie na svete. Do tejto kategórie patrí aj žena, ktorá sa rozhodla vliezť do ikonickej Fontány di Trevy, aby si mohla do fľašky nabrať vodu.

Žena odignorovala všetky zákazy

Toto leto bolo zaznamenaných už niekoľko incidentov, v rámci ktorých bezohľadní turisti poškodzovali (nielen) talianske kultúrne pamiatky, píše Mail Online. Pri najnovšom šokujúcom incidente bola prichytená žena, ktorá prechádzala cez ikonickú rímsku Fontánu di Trevi, aby si naplnila fľašu vodou z fontány.

A woman stunned onlookers as she walked across the Trevi Fountain and used one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle. pic.twitter.com/3rWlx03AvA — Storyful (@Storyful) August 14, 2023

Na videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, je vidieť, ako neznáma žena stojí uprostred pamiatky a necháva si vodou z fontány naplniť fľašu. Žena ignorovala nápisy umiestnené okolo fontány, ktoré turistom zakazujú vstupovať do vody. Video sa končí tým, že k nej prichádza policajt. Incident, ktorý sa odohral v júli, nahneval Talianov o to viac, že len krátko predtým ďalší hlúpy turista vyrýval kľúčom mená do steny rímskeho Kolosea.

Nechápala, čo zlé urobila

Čo sa fontány týka, je jednou z najobľúbenejších rímskych pamiatok. Bola dokončená v roku 1762 a každú hodinu priláka viac ako 1 000 ľudí. Ženu na video nahrala turistka Lex Jonesová, ktorá ostala v absolútnom šoku po tom, ako zbadala, že žena lezie po kameňoch fontány. Dodáva, že všade naokolo sú varovania, že sa do nej nesmie liezť. Po tom, ako si žena naplnila fľašku, vrátila sa k okraju fontány, ako keby sa vôbec nič nedialo. Napokon ju ale odviedla polícia.

Jonesová dodáva, že sa žena bránila a nerozumela, čo zlé urobila. Žiaľ, bizarný incident sa vo fontáne odohral aj v roku 2018. Vliezla do nej skupina takmer nahých britských turistov a okúpala sa v nej, jeden z mužov dokonca vystavoval ľuďom na obdiv svoj obnažený pohlavný orgán. Tri ženy v plavkách sa rozhodli vo fontáne schladiť aj v roku 2016. Pochopiteľne, obyvatelia Ríma zúria. Sú nahnevaní, že turisti sa správajú tak bezohľadne ku vzácnej kultúrnej pamiatke.

Koloseum a fontána ale nie sú jediné pamiatky, ktoré utrpeli. V júni 2022 americká turistka spôsobila značné škody na ikonických Španielskych schodoch v Ríme. Žena vo veku okolo dvadsať rokov sa spustila po schodoch na elektronickom skútri a spôsobila škodu približne 27 000 dolárov (takmer 25 000 eur).