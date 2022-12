Krv v nich tečie potokom, mnohé zo strachu nebudete chcieť dopozerať: Toto je 10 najlepších hororov roka 2022

Rok 2022 sa končí, čo poskytuje priestor nejednému z nás začať bilancovať. Tak ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli zhodnotiť filmový a seriálov rok 2022 tradičným výberom toho najlepšieho, čo vo svetovej kinematografii vyšlo.

Rebríček najlepších filmov tohto roka si, samozrejme, nechávame ako takú čerešničku na torte. Svoj zreteľ sme sa totiž najskôr rozhodli zamerať aj na niektoré špecifické žánre. Dnes sa tak pozrieme na to, čo dobrého a najlepšieho vzniklo medzi hororovými snímkami.

Terrifier 2 (ČSFD: 54 %)

Tento zrejme bližšie predstavovať nemusíme. Podľa viacerých divákov ide síce o nie príliš vydarený, ale minimálne o najnechutnejší film, aký sa tento rok v hororovom žánri objavil. U nás sme ho síce na veľkom plátne vidieť nemohli, no virálny potenciál sa mu uprieť nedal a mnohí ho vďaka prístupnosti internetu dokázali vidieť aj tak.

Ústrednou postavou je opäť desivý klaun Art z prvého dielu (hrá ho David Howard Thornton), ktorý je rok po svojej smrti opäť vzkriesený. Počas halloweenskej noci odštartuje ďalšie zbesilé krviprelievanie, predovšetkým chce dostať dvojicu nič netušiacich súrodencov.

X (ČSFD: 60 %)

Predtým, než ju svet filmových fanúšikov spoznal ako Wednesday, hrala Jenna Ortega v prevažne menej komerčných záležitostiach. Jednou z nich bol aj horor s jednoduchým názvom X, kde si strihla jednu z hlavných úloh.

Pomerne kladne prijatý X sa odohráva v roku 1979 a sleduje skupinku mladých filmárov, ktorí sa na texaský vidiek vydali nakrútiť film pre dospelých. Keď ich ale priamo v akcii pri tomto „pristihnú“ postarší hostitelia usadlosti, kde ich neslušný film vznikol, skupinka mladých zisťuje, že bude musieť zabojovať o svoje životy.

Vreskot/Scream (ČSFD: 61 %)

Jenna Ortega po druhýkrát a musíme povedať, že pre nás aj prvýkrát v komerčnejšej záležitosti. Keď sa médiami prehnali správy o tom, že sa chystá ďalšie pokračovanie kultovej hororovej série Vreskot (Scream), ktorá zmieša novú krv s tou staršou, mnohí fanúšikovia tohto slasherového klenotu zostali skeptickí. Nikto totiž neveril, že sa podarí nakrútiť solídne pokračovanie (už s poradovým číslom 5, ktoré ale bolo z názvu vynechané) bez pôvodného režiséra Wesa Cravena (ktorý umrel pár rokov dozadu) a bez scenáru Kevina Williamsona (z ktorého sa stal aspoň výkonný producent). Výsledok ale viac než príjemne prekvapil.

Skupina autorov, ktorá si hovorí Radio Silence, totiž pripravila viac než solídneho nástupcu. Vreskot (2022) sa odohráva 25 rokov po vraždách v mestečku Woodsboro a na scéne sa opäť objavuje tajomný vrah s loveckým nožom a bielou maskou na tvári. Tentokrát sa zameriava na tínedžerov, ktorí sú nejakým spôsobom prepojení s postavami pôvodného príbehu.

Nie, nie/Nope (ČSFD: 61 %)

Meno Jordan Peele medzi hororovými fanúšikmi znamená veľa a každý jeho nový počin je ostro sledovaný nielen nimi, ale aj kritikmi. Môže za to najmä jeho podmanivý debut Uteč (Get Out), za ktorý získal aj Oscara v kategórií Najlepší pôvodný scenár. Samozrejme, na úspech prvého filmu sa mu už nadväzuje o čosi ťažšie a aj keď má Peele režisérsky a scenáristicky na konte len 3 snímky, zvyšné dve sa na tú prvú ani zďaleka nechytajú. Nie, nie ale ani tak nie je úplne na zahodenie, aj keď mnohí tejto snímke vyčítali najmä málo originality a zaseknutie sa v rovnakých motívoch.

Ďalší horor z Peeleovej dielne predstavuje dvojicu súrodencov, ktorí sa snažia zistiť nie kto, ale čo zabilo ich otca. Mohlo to byť UFO?

Neprivolávaj nič zlého/Speak No Evil (ČSFD: 64 %)

Tento film mohli vidieť najmä návštevníci filmových festivalov a artových kín, no istotne si svoju základňu fanúšikov nájde aj po uvedení na streamovacie platformy – tie komerčnejšie ale predmetný horor s najväčšou pravdepodobnosťou vynechá.

Neprivolávaj nič zlého sleduje príbeh dvoch rodín, ktoré sa stretávajú počas letnej dovolenky v Taliansku. Sadnú si a rozhodnú sa zostať v kontakte aj naďalej. Rodina z Holandska pozve rodinu z Dánska na návštevu a Dáni sa rozhodnú toto pozvanie prijať. Samozrejme, keďže ide o horor, je jasné, že toto v žiadnom prípade príjemný víkendový pobyt nebude.

Veľa dánskych filmových produkcií sa do pozornosti filmovým fanúšikom nedostáva. Skúste to napraviť touto lahôdkou, ktorá prekvapí viacerými atribútmi, ktoré v nej čakať rozhodne nebudete.

Čierny telefón/Black Phone (ČSFD: 67 %)

Trailer k tomuto (viac trileru ako) hororu sľuboval napínavú atmosféru, čo v konečnom dôsledku aj tvorcovia splnili. K úplnej dokonalosti ale čosi chýbalo, na čom sa zhodli viacerí návštevníci kina.

Tento horor vychádza z poviedkovej predlohy a sleduje príbeh 13-ročného chlapca menom Finney Shaw. Tomu život zmení sadistický vrah, ktorý ho unesie a uväzní vo zvukotesnej pivnici, kde nemá význam volať o pomoc. Lenže na stene pivnice visí zdanlivo nefunkčný a najmä odpojený telefón, ktorý znenazdajky začne vyzváňať. Z druhej strany slúchadla sa začnú Finneymu ozývať predchádzajúce únoscove obete. Tie majú jediný spoločný cieľ – postarať sa o to, aby Finneyho príbeh neskončil tak tragicky ako ten ich.

Úsmev/Smile (ČSFD: 68 %)

Začiatkom jesene sa aj do slovenských kín dostal ambiciózny horor, ktorý sa divákov rozhodol vydesiť šialeným úsmevom. Snímka s prostým názvom Úsmev ukázala, že na dobrý horor stačí niekedy naozaj málo a úspech sa dostaví. Platí to aj v tomto prípade.

Príbeh tohto filmu sleduje hlavnú hrdinku, psychiatričku Rose, ktorej pacientka sa pred jej očami zavraždí. Predtým, než to vykoná, sa na jej tvári zjaví podivný úsmev. Čoskoro si však Rose uvedomí, že jej pacientka bola zatiaľ posledným článkom v podivnom reťazci samovrážd „usmievavých ľudí“. To jej, samozrejme, na pokoji nepridáva, ocitá sa totiž uprostred veľmi zvláštneho kolotoča, ktorý musí zastaviť, inak ju čaká podobný osud ako mnohých ďalších.

Fresh (ČSFD: 70 %)

Hororom v roku 2022 vládli aj pomerne bizarné námety. Snímka, ktorú za hranicami uviedla streamovacia služba Hulu (a u nás ju nájdete na platforme Disney+) prináša príbeh dvojice mladých ľudí okorenený tým, čo nikto nečaká.

Ústrednými postavami sú Noy (hrá ju Daisy Edgar-Jones), ktorá sa v miestnom supermarkete zoznámi so zvodným Stevom (hrá ho Sebastian Stan). Vzhľadom na jej zlé skúsenosti s internetovými zoznamkami využije šancu a dá mu svoje telefónne číslo. Po ich prvom rande je Noa vo vytržení, a príjme Stevovo pozvanie na romantický víkend mimo domu. Čoskoro však zisťuje, že jej milenec má akési nezvyčajné chúťky, ktoré zahŕňajú napríklad aj rezanie častí ľudských tiel.

Barbar/Barbarian (ČSFD: 72 %)

Tento sa k nám do kinosál síce nedostal, pozrieť si ho ale môžete vďaka streamovacej platforme Disney+. A ak patríte k milovníkom hororových filmov, tento vás rozhodne nesklame už len z dôvodu, že mnohí službu Disney+ považujú za VoD, ktorá poskytuje najmä rodinný obsah. Tohtoročná hororová novinka Barbar vás ale vyvedie z omylu.

Snímka sleduje príbeh ženy, ktorá prichádza do Detroitu na pracovný pohovor a rozhodne sa prenajať si dom. Na miesto však dorazí neskoro v noci a na svoje prekvapenie zisťuje, že dom je už rezervovaný a je v ňom cudzí muž. V rozpore so zdravým úsudkom sa rozhodne napriek všetkému v ňom zostať. Čoskoro ale zisťuje, že je toho oveľa viac, čoho sa treba báť, než len tohto nečakaného hosťa. Prežije to?

Posledný strih/Coupez! (ČSFD: 80 %)

A to najlepšie? To nepochádza z USA, dokonca ani z Veľkej Británie, ale z Francúzska. Javí sa ako nízkonákladovka s už tisíckrát obohranou štruktúrou. Celé to ale napokon vyústi v originálnu jazdu, ktorú ocenia najmä milovníci gore scén a, pravdupovediac, aj nesmierne originálnych nápadov.

Snímka Posledný strih na pomedzí hororu a komédie divákov zavádza do opustenej budovy, kde sa rozpadá nakrúcanie nízkorozpočtového zombie hororu. Protivný režisér svojím správaním doženie celý štáb, vrátane hercov, na pokraj ich síl, keď odhalí svoj plán, ako vniesť do projektu nevídanú energiu a vzrušenie – chce oživiť skutočnú, prastarú zombie kliatbu.