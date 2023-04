Nemôžem dýchať a fyzicky trpím: Slávny spevák sa zrejme bude musieť vzdať kariéry, trápi ho Tourretov syndróm

Autor megapopulárnych hitov ako Someone You Loved či Before You Go bojuje so zákernou chorobou, ktorá vážne ohrozuje jeho hudobnú kariéru. Ochorenie, ktoré verejne priznal minulý rok, bral pred fanúšikmi často odľahčene a humorne, no v rozhovore pre The Times už o citlivej téme hovoril vážne a jeho slová fanúšikov nepotešia. Na rozhovor upozornil portál LADBible.

Bude sa musieť vzdať kariéry?

Choroba, ktorú sprevádzajú napríklad nekontrolované tiky, začína Capaldimu značne komplikovať prácu v hudobnom priemysle. „Existuje veľmi reálna možnosť, že budem musieť zabaliť hudbu,“ priznal slávny spevák.

Podľa jeho vlastných slov mu tvorba hudby a živé vystúpenia zhoršujú symptómy a to až do takej miery, že to môže viesť k ukončeniu karéry. Tiky spôsobené ochorením ho údajne v jednom bode vystrašili a myslel si, že už nikdy nebude vystupovať.

Na margo ukončenia kariéry povedal, že ak nepracuje, je schopný bez väčších problémov zvládnuť aj niekoľko mesiacov. V súčasnosti je však zaneprázdnený a pracovné povinnosti ho paradoxne napĺňajú, čo potvrdil aj sám Lewis: „Práve teraz ten kompromis stojí za to, ale ak sa dostane do bodu, keď si spôsobím nenapraviteľné škody, skončím.“

Viac o Capaldiho chorobe ukáže dokumentárny seriál z dielne Netflixu, ktorý si diváci budú môcť pozrieť už 5. apríla. Spevák tiež priznal, že ho trápia záchvaty paniky, problémy s dýchaním, závraty či bronchitída. Ako povedal, bolesti mu spôsobuje napríklad aj hra na klavír: „Moje tiky sa zhoršujú, keď si sadnem a hrám na klavíri. Je to skutočne fyzicky bolestivé,“ hovorí Lewis.