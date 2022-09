Nehoda ukončila jej kariéru, stala sa pornoherečkou. Nakrútila 161 filmov pre dospelých, čakal ju smutný koniec

Češka Andrea Absolonová bola mladou športovkyňou, ktorú o úspešnú kariéru pripravila nehoda. Jej život sa po nej razom zmenil, no ona sa nevzdala. Vydala sa na dráhu pornoherečky a nakrútila viac ako 160 filmov pre dospelých. Netrvalo dlho a čakala na ňu ďalšia tvrdá rana, ktorá predčasne ukončila jej život, uvádza český Blesk.

Andrea Absolonová sa narodila 26. decembra 1976 v Prahe, uvádza filmová databáza ČSFD. Už v mladosti si obľúbila skoky do vody a tomuto športu sa pod vedením trénera začala aj profesionálne venovať.

Nehoda, ktorá zmenila jej život

Získala viacero prestížnych medailí a všetko nasvedčovalo tomu, že by mohla mať pred sebou sľubnú športovú kariéru. Stala sa päťnásobnou majsterkou Českej republiky a získala bronzovú medailu na Juniorských majstrovstvách Európy.

To sa ale v priebehu jedného okamihu zmenilo. Práve sa pripravovala na olympijské hry, keď si pri tréningu škaredo zranila chrbticu. A to znamenalo iba jediné – musela so športom skončiť.

Svetoznáma herečka vo filmoch pre dospelých

Po tomto tvrdom údere osudu sa snažila rozbehnúť kariéru v modelingu, odkiaľ automaticky prešla k pornopriemyslu. Počas svojej kariérnej dráhy nakrútila 161 filmov pre dospelých. Používala pseudonym Lea de Mae a stala sa svetoznámou.

Krutá choroba

Tá najväčšia rana osudu na ňu čakala ale až po ukončení tejto kariéry, kedy jej bol diagnostikovaný nádor na mozgu. Podrobila sa operácii, no o niekoľko mesiacov na to zomrela. Stalo sa tak krátko pred jej 28. narodeninami.

Pre niekoho málo, pre ďalších veľmi dobre známy životný príbeh Andrey Absolonovej teraz ožíva v snímke Její tělo režisérky Natálie Císařovskej, v hlavnej úlohe s Nataliou Germani. Diváci ho podľa všetkého uvidia už budúci rok.

Ako informuje iDNES.cz, Andrea bude v snímke vystupovať ako aktívna hrdinka, ktorá napriek všetkému žije naplno. „Andrein príbeh by mal viesť k zamysleniu, ako so svojím telom nakladáme,“ vysvetlila svoj autorský zámer režisérka. Na vzniku snímky tvorcovia spolupracujú s vrcholovými športovkyňami aj bývalým pornoproducentom.