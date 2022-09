Alžbeta II. ju nazvala zlou ženou, Diana kvôli nej trpela: Camilla sa stala z milenky obľúbenou manželkou Karola III.

Keď sa v uplynulých hodinách stal Karol III., najstarší syn zosnulej kráľovnej Alžbety II., novým britským kráľom, Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu, získala nový titul – „kráľovná manželka“. Ešte vo februári s tým súhlasila samotná Alžbeta II.. V minulosti ale jej prítomnosť v kráľovskej rodine dokázala vyvolať poriadne vášne medzi verejnosťou.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: ako sa spoznala s Karolom III.;

prečo ju kráľovná Alžbeta II. nazvala zlou ženou;

aký bol jej vzťah s Dianou, princeznou z Walesu;

prečo sa kráľovná Alžbeta II. nezúčastnila ich svadby;

ako sa jej podarilo z nenávidenej milenky stať jednou z najobľúbenejších členov kráľovskej rodiny.

Camilla Rosemary Shand sa narodila 17. júla 1947. Po svadbe so súčasným kráľom Karolom III., v roku 2005, prijala titul vojvodkyne z Cornwallu, namiesto princeznej z Walesu, kvôli jeho bývalej manželke Diane, ktorá ho používala. Po smrti kráľovnej Alžbety II. získala Camilla titul „Queen Consort“, čo znamená „kráľovná manželka“. Kým sa ale vydala za terajšieho kráľa, spôsobila medzi verejnosťou aj kráľovskou rodinou poriadny rozruch.

Prvé stretnutie s Karolom III.

CNN uvádza, že Camilla sa prvýkrát stretla so súčasným kráľom Karolom III. počas zápasu póla v roku 1970. Teda o niekoľko rokov skôr ako spoznal Dianu.

Kráľovná Alžbeta II. ju nazvala zlou

Ako uvádza časopis Vanity Fair, kráľovná Alžbeta II. kedysi nazývala Camillu „zlou ženou“. Dôvodom bol pomer, ktorý viedla s Karolom III. v čase, keď bol ženatý s Dianou.

CheatSheet vysvetľuje, že keď sa mimomanželský pomer jej syna dostal na verejnosť, kráľovná Alžbeta II. to neznášala dobre. Životopisec Tom Bower vo svojej knihe napísal, že bola dokonca tak nahnevaná, až Camillu nazvala „zlou“. Synovi mala v tom čase povedať, že Camille nikdy neodpustí a nechce s ňou mať nič spoločné.

Bola vydatá a on ženatý, napriek tomu mali spolu pomer

Camilla sa prvýkrát vydala v roku 1973 za Andrewa Parkera Bowlesa, ktorý bol vlastne krstným synom kráľovnej matky. Keď mala pomer so svojím súčasným manželom, bola vydatá, tak ako on ženatý.

Túto situáciu Diana ťažko zvládala a svoj krach manželstva opísala slovami, že v ňom boli traja, cituje The Mirror. Andrew o jej romániku vedel, sám svoju manželku v tom čase podvádzal a obzvlášť mu to neprekážalo, píše Tatler. Camilla a Andrew sa napokon rozviedli v roku 1995, uvádza AS.

Diana a Camilla mali najprv priateľský vzťah

V období, keď Karol III. chodil s Dianou, často navštevovala vidiecke sídlo Camilly a jej prvého manžela. Podľa všetkého si Diana a Camilla rozumeli. Svedčí o tom aj fakt, že Diana jej občas pomáhala s dvoma deťmi – Tomom a Laurou, ktoré má z manželstva s Andrewom. Dokonca sa viackrát objavili spoločne na verejnosti, napríklad ich zachytila fotografia na dostihoch, kde Karol III. súťažil.

Diana ale už počas svojich zásnub začala tušiť, že sa medzi nimi niečo deje. A postupne, ako si tým bola stále istejšia, sa začala od Camilly držať ďalej.

Camilla bola fanúšikmi Diany búrlivo kritizovaná

Keď sa informácie o romániku medzi Camillou a Karolom III. objavili na verejnosti, ľudia neboli nadšení, uvádza Daily Mail. Práve naopak. Diana si totiž stihla získať ich priazeň, a tak dali veľmi jasne najavo, že s týmto pomerom odohrávajúcim sa za chrbtom princeznej z Walesu nesúhlasia. Karol III. svoj mimomanželský pomer s Camillou priznal v roku 1994.

Kráľovná Alžbeta a princ Philip sa ich svadby nezúčastnili

Svadba Karola III. a Camilly, kráľovnej manželky, sa konala 9. apríla 2005. Išlo o civilný obrad, ktorý bol podstatne menej nápadný, ako jeho predchádzajúca svadba s Dianou, ktorú svojho času sledoval celý svet.

CheatSheet s odvolaním na The Telegraph vysvetľuje, čo bolo dôvodom neúčasti kráľovnej Alžbety II. na ich obrade. A neboli ním nezhody či nenávisť voči Camille, ako by ste možno predpokladali.

Kráľovná stála na čele anglikánskej cirkvi, čo jej nedovoľovalo sa obradu zúčastniť. Ako sama vysvetlila, kvôli svojej pozícii nemohla byť prítomná na svadbe. Na druhej strane ale hostila svadobnú hostinu.

Angažovala sa v charite

Camilla sa podobne ako Karol III. angažovala v charitatívnej oblasti, konkrétne v organizáciách na pomoc ženám a deťom. Tiež sa snažila využiť svoje postavenie aj na to, aby šírila povedomie o osteoporóze, chorobe, ktorá pripravila o život jej mamu a starú mamu. Samotný Karol III. jej udelil verejné uznania za to, čo dokázala. Napriek tomu to medzi verejnosťou nemala vôbec jednoduché.

Ľudia jej dali pocítiť svoje negatívne emócie

Ako uvádza CNN, mnohí ľudia mali problém zabudnúť na jej dlhotrvajúci románik a bolesť, ktorú kvôli nemu Diana pociťovala. Nenávisť verejnosti voči Camille sa prehĺbila ešte viac po tom, ako Diana zomrela.

Kráľovná Alžbeta II. súhlasila, aby Camilla získala titul kráľovná manželka

Vo februári tohto roka kráľovná Alžbeta II. verejne oznámila, že súhlasí, aby Camilla, keď príde ten čas, dostala titul kráľovnej manželky. Daily Mail zistil, že tomu dala zelenú už pred rokmi, takže je to dôkazom toho, že sa ich vzťah zlepšil. Napriek tomu Camilla bola potešená, keď sa túto informáciu rozhodla Alžbeta II. predniesť aj širokej verejnosti.

Podarilo sa jej získať sympatie ľudí

Tento jej krok bol dôležitým aj čo sa týka ďalšieho smerovania monarchie, opisuje CNN. Camilla totiž prestala byť vnímaná ako milenka nástupníka trónu. Daily Mail vysvetľuje, že sa jej napriek prvotným nesympatiám zo strany verejnosti napokon podarilo stať jedným z najobľúbenejších členov kráľovskej rodiny.