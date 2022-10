Nedávno tvrdil, že by všetci mali prejsť na syntetické mäso. Teraz si Bill Gates protirečí, vraj nás to nezachráni

Bill Gates priznáva, že aj keby všetci ľudia prestali jesť mäso, klimatickú krízu to nevyrieši. Predtým bol však jeho názor trochu iný. Tvrdil, že by celá Amerika mala prejsť na syntetické mäso. Dokonca investoval do firiem, ktoré sa zameriavajú na rastlinnú výrobu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je syntetické mäso riešením?

Gates priznáva, že svet sa pred klimatickou krízou nepodarí zachrániť tým, že budeme všetkých presviedčať, aby zrazu zmenili svoj životný štýl a prestali jesť mäso. Podľa portálu Daily Mail pritom nedávno tvrdil, že tie najbohatšie krajiny, vrátane USA, by mali prejsť na konzumáciu syntetického hovädzieho mäsa.

Vraj na odlišnú chuť si ľudia dokážu veľmi rýchlo zvyknúť a verí, že čoskoro sa podarí vyrábať také syntetické mäso, ktoré bude takmer na nerozoznanie od reálneho, vyjadril sa vo februári minulého roka na konferencii o tom, ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe.

V podcaste Bloomberg’s Zero sa vyjadril, že je príliš náročné zmeniť ľudské túžby a to, že niekomu povieme, aby zmenil životný štýl, nepomôže. Môžeme síce hovoriť o tom, aké je to dôležité, nie je však reálne očakávať, že to povedie k výraznej zmene. Nielen Gates, ale aj ďalší environmentalisti pritom už roky tvrdia, že pre záchranu ľudstva je dôležité, aby sme do veľkej miery prešli na rastlinnú stravu.

Krajiny neinvestujú dostatok zdrojov do inovácií

Podľa organizácie Global Food Justice Alliance (GFJA) je ale pravda trochu iná. Už analýza v roku 2017 ukázala, že ak by sa Amerika vzdala všetkého dobytka, produkcia skleníkových plynov by poklesla len o 2,6 %. Ďalšia štúdia zas ukázala, že aj výroba rôznych alternatív k mäsu po sebe zanecháva výraznú uhlíkovú stopu.

Jeden z najbohatších ľudí sveta si ale myslí, že krajiny neinvestujú dostatok zdrojov do inovácií, ktoré by pomohli zabrániť klimatickej kríze. Podľa neho sú bohaté krajiny zodpovedné za tretinu z celkového množstva vyprodukovaných emisií. On sám vraj robí, čo môže. V minulosti napríklad investoval do startupu, ktorý sa zaoberal výrobou energeticky účinných elektromotorov. Gates je aj vlastníkom obrovských poľnohospodárskych pozemkov v Nebraske, Arizone či v Arkansase.